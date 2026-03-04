藍委還沒看到黨版軍購條例法案 趙少康：太不像話、不可思議

國民黨立委到目前還未看到國民黨版軍購特別預算版本，前中廣董事長趙少康直呼不可思議。（記者田裕華攝）

國民黨中央支持3500億元軍購特別預算，與多數國民黨立委意見分歧，多位黨籍立委表示，到現在都還未看到智庫的版本，但明天黨團大會就要定案。前中廣董事長趙少康今（4）日舉辦「軍購特別預算該怎麼審」戰鬥藍專題研討會，趙少康直言，徐巧芯、賴士葆兩位國防外交、財政委員會重要的委員，到現在都沒有看到智庫的版本，「這太不像話了、這不可思議耶」。

趙少康說，他很驚訝，徐巧芯到現在還沒看到智庫的版本，賴士葆也沒看到，這太不像話了，智庫不能取代黨團，這是很重要的原則，智庫怎麼能取代黨團呢，智庫是誰、是哪些專家，到現在我們一個也不知道，智庫的誰提出建議、為什麼這樣建議，都要負責的。

趙少康表示，智庫當然很重要，是一個黨的頭腦，但智庫提出的案子，要跟黨團溝通，今天是週三，週五就要付委，明天黨團大會要討論，徐巧芯、賴士葆兩位國防外交、財政委員會重要的委員，沒有看到版本，這不可思議耶，智庫就算有意見，也要跟黨團溝通，不能到現在，明天這麼短的時間，黨團大會拿出來，要用誰的版本，這是期期以為不可，他強調不可以這樣子，執政黨是政府為主，在野黨以黨團為主，這是民主政治非常重要的原則。

徐巧芯表示，目前版本由智庫撰寫，基本原則是美國提供多少發價書的金額，就讓它進入委員會審查，目前是3000到3500億元左右。而1.25兆特別預算並不全是對美採購，後續會發生很大的問題是條例這樣訂的時候會不明確，國民黨的共識是對美採購可使用特別預算，對台灣的採購回歸一般預算編列，如此才能讓許多預算被具體的監督。

徐巧芯說，如果國防預算占3％是占總預算25％，5％則是40％，在不排擠民生預算的前提下厚植國防實力，才是基本原則。軍售與商售部分，原則上以軍售的方式，因為過去很多的弊案叢生，都是在商售時出現。若要商售應回歸一般常態預算的編列，或追加預算的方式。民眾在乎交貨期程的延宕，政府在法律層面上不一定能明定，但實務運作上應該有責任與美方進行更多談判。

