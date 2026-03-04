中共懲獨查處劉世芳外甥 國台辦瞎扯「大快人心」

中國國台辦發言人張晗。（翻攝直播）

親中港媒指控內政部長劉世芳外甥在中國企業任職，國台辦宣布依法依規查處，陸委會日前發布「2026中國經濟風險警示」，提醒台商赴中投資經商審慎評估，並呼籲中共懸崖勒馬。對此，中國國台辦今日反嗆，對台獨關聯企業及其金主實施懲戒合理合法，兩岸輿論的反應也是大快人心。

國台辦發言人張晗在例行記者會表示，目前問題的關鍵是，「民進黨當局」要正面回答劉世芳親屬是否在中國謀利，綠營是否存在一邊打壓迫害參與兩岸交流的人士、一邊利用親屬在中國賺紅錢的雙標行為，而不是轉移焦點、顧左右而言他。

張晗聲稱，我們的懲治措施只針對極少數「台獨頑固份子」及其關聯企業、金主，不涉及廣大台灣同胞及台商台企。「民進黨當局」故意混淆視聽，編造所謂風險，目的是恐嚇台灣民眾，製造寒蟬效應，阻撓破壞兩岸交流合作。

張晗表示，其謀「獨」挑釁導致台海局勢緊張動盪，打壓參與兩岸交流合作人士惡行累累，推動兩岸「脫鉤斷鍊」劣跡斑斑。應該「懸崖勒馬」的是民進黨當局自己。

張晗進一步說，台獨是分裂國家、禍亂台海的違法犯罪活動，依法嚴懲「台獨頑固份子」，是維護國家主權和領土完整，維護台海和平穩定的正義必要之舉。

張晗指稱，民進黨當局無論怎麼狡辯，都改變不了台灣是中國不可分割一部分的事實，也掩蓋不了台獨分裂勢力一面鼓吹台獨分裂謬論，大肆破壞兩岸交流合作，傷害台灣同胞福祉。一面利用親屬在中國投資經商謀利，並接受其利益輸送的虛偽雙標嘴臉。

面對親屬在中國工作卻遭中國懲獨查處，劉世芳近日受訪表示，用這方式處理兩岸正常交流「不是好事」；至於遭列為「台獨頑固份子」，她則說，這是涉及統戰或打擊異己，高度遺憾。

陸委會主委邱垂正日前接受本報專訪時痛批，這是一個典型的跨境鎮壓，劉世芳的親友是2019年捐款，2023年才到中國做專業經理人，竟然也被連坐。

邱垂正指出，一個專業經理人遭到這樣的鎮壓，只因國台辦說不允許支援台獨的人一方面在中國賺錢，二方面在這邊吃飯砸鍋，所以用各種調查或鎮壓形式來懲罰這位親友。「這種行為逾越人類文明底線，陸委會給予嚴厲譴責」。

