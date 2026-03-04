為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    英國在台辦事處代表南下拜會 柯志恩：盼讓世界看見高雄

    2026/03/04 11:16 記者葛祐豪／高雄報導
    柯志恩（左）準備小福袋送給4位貴賓，左二為英國在台辦事處代表包瓊郁。（圖翻攝柯志恩臉書）

    國民黨正陷入親中疑美與親美的路線之爭，代表國民黨參選高雄市長的柯志恩，昨（4）日在高雄接待英國在台辦事處代表包瓊郁（Ruth Bradley-Jones）一行人，她期待未來有更多機會與各國友人交流，讓世界看見高雄，也讓高雄走向世界。

    包瓊郁擁有超過20年的外交經驗，過去派駐歐盟，重視平權，也專注亞太及印太事務，是全方位的女性外交官。去年2月抵台後，展現親和力的專業形象。

    此行拜會柯志恩，除了包瓊郁，還包括英國在台辦事處代表政治處長 Natasha Harrington、副處長 Hamish Rea 、主任孫興瑄共4位外交官。

    柯志恩表示，這次他們專程南下交流，不僅展現了英國對地方政治動態的重視，也有機會針對國內外局勢及社會關心的重要議題，進行輕鬆卻充滿深度的對談。

    柯強調，高雄是一座擁抱海洋、充滿活力的城市，唯有積極與國際接軌，才能為地方發展注入新的啟發。在交流的過程中，雙方分享了對在地治理的觀察，也從包瓊郁代表的國際視野中獲益良多，「這樣的互動，無疑為未來雙方在各領域的合作，打下了更堅實的基礎」。

    昨天適逢元宵節，柯志恩也特別準備可愛的小福袋送給4位貴賓，讓遠道而來的朋友感受高雄濃郁的人情味。

