重現聯合國HeForShe運動 范雲偕政商學界男性領袖推動平權

民進黨立委范雲重現聯合國發起的HeForShe運動，今號召政界、企業界及學界男性領袖召開記者會，分享過去曾推動的性別平權工作成果。（記者王藝菘攝）

三八國際婦女節在即，民進黨立委范雲重現聯合國發起的HeForShe運動，今號召政界、企業界及學界男性領袖召開記者會，分享過去曾推動的性別平權工作成果，共同呼籲平權是所有人的責任，終結性別不平等，需要所有人的參與。

范雲指出，聯合國有感於過去性別平等主要由女性推動，因此在2014年發起HeForShe運動，促成10位具指標性的國家元首、10位企業CEO、10位大學校長參與，在各自專業領域提出並落實性別不平等解決方案，並將成功案例持續推廣擴散。

請繼續往下閱讀...

范雲以賴清德總統為例，身為男性總統推出了「性別友善平權社會」的政見專章，內容包括推動女性參與決策，鼓勵上市櫃公司單一性別比例不少於三分之一，促進大企業公布勞工薪資性別差距資訊；推動「雙就業、雙照顧」的友善職場，解放男女性的照顧責任；推動「性平教育2.0」，關注過去性別平等教育忽略了男性處境等。

身兼職籃聯盟會長的民進黨立委莊瑞雄分享，體育組織長期由男性主導，為了打破慣性思維，必須鬆動現有權力結構，讓女性不再僅止於參與，更要進入決策核心，充分發揮其專業與領導影響力。因此，曾於立院提出質詢並全力支持多位黨籍立委所擬具的「國民體育法修法草案」，明定各協會理監事任一性別比例不得少於三分之一，藉由制度面落實平權，已在日前獲得運動部長李洋的承諾與肯定。

「挺平權，查埔人不能缺席！」莊瑞雄強調，身為職籃聯盟會長，他也攜手女籃推動一系列合作計畫，增加資源投入與曝光度，為台灣女子籃球發展鋪路，並期盼未來台灣能夠迎來職業女子籃球聯盟的成立。

民進黨立委李坤城提及，民進黨1996年在彭婉如擔任婦女部主任時，推動通過「黨公職四分之一婦女保障名額條款」，後來立法院在1999年通過「地方制度法」地方民代，四分之一婦女保障名額條文；去年在立法院和民進黨立委共同推動修法，終於成功把四分之一改成三分之一性別比例，拓展基層女性參政機會。

兆豐銀行副總經理陳建中表示，關注友善性別平權職場已經成為兆豐的基本款，兆豐銀行提供育兒補助津貼為「第一胎12萬元、第二胎15萬元，第三胎以上18萬元」，另有優於法規的7日「有薪」家庭照顧假，讓員工兼顧家庭與事業而無後顧之憂。

高雄中學校長莊福泰表示，男校不只是標籤，而是許多正在成長、摸索自我的年輕生命，雄中校園裡有穿上女裝的同學，這是展現他對自我的定義，學校能做的就是尊重並守護這份表達的勇氣，不論性別，都有權利流淚，有權利表達脆弱，更有權利選擇自己最舒服的樣子生活。「HeForShe」的精神是同理心的實踐，當彼此能感同身受他人的處境，性別議題就不再是嚴肅的抗爭，而是一種靈魂與靈魂之間的體貼與溫柔。

范雲總結，台灣推動性別平權成績傲人，絕對不是只有女性的努力，是整個台灣社會都落實平權和自由的結果。婦女節不只慶祝，更要謝謝所有人的攜手前行，接下來希望邀請更多男性站出來，一起為母親、太太、姊妹、女兒和孫女努力，今天下午1點，亞洲盃女足，台灣隊將迎戰日本強敵，大家一起來為台灣巾幗英雄加油。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法