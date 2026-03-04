捲入環南會長林勝東性騷女里長風波！馬郁雯澄清同台照片被刻意裁剪

馬郁雯澄清，當天他站在雙福宮主委陳聰明旁，週刊使用刻意裁剪照片。（取自雙福宮臉書）

台北市萬華區華江里長洪佳君農曆年前指控遭到地方人士性騷，週刊今（4日）報導直指該人士就是環南市場自治會會長林勝東，並指出林在事發後還與民進黨台北市中正、萬華區議員擬參選人馬郁雯同台艋舺雙福宮發送過年紅包，顯見林在媒體圈也很吃得開。馬郁雯今對此回應，性騷絕對零容忍也嚴厲譴責，至於當天行程就是地方行程，不分顏色都會出席拜票，且週刊所刊照片還將她旁邊的主委裁去，是刻意剪裁。

馬郁雯今表示，身為女性，性騷擾對她來說絕對零容忍，也絕對最嚴厲譴責，要求嚴辦，事發後她也與洪佳君持續保持聯繫、持續關心。

她指出，週刊所述事件為萬華地方廟宇雙福宮所辦的除夕晚間發福袋活動，她要參選議員，當天到現場與信眾拜票，是一個正常的選舉行程，而事實上，雙福宮的活動在地方上不分藍綠白，都會出席拜票，雙福宮的臉書也都會貼文，不需要見縫插針。

她說，週刊刊登的照片也經過刻意裁剪，原始照片可清楚看到她就站在雙福宮主委陳聰明的旁邊，至於為何週刊要用刻意剪裁的照片？她對此就不做評論。

馬郁雯說，雙福宮行程本來就是不分顏色都會出席，不需刻意影射、見縫插針。（取自雙福宮臉書）

