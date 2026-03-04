為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    中國「兩會」今日北京開幕 將審議「民族團結進步促進法」

    2026/03/04 10:44 記者陳鈺馥／台北報導
    中國全國政協會議、全國人大會議4、5日在北京召開，將通過中國政府工作報告、「十五五」規劃綱要、預算報告。（路透檔案照）

    中國全國政協會議、全國人大會議4、5日在北京召開，將通過中國政府工作報告、「十五五」規劃綱要、預算報告。（路透檔案照）

    中國全國政協會議、全國人大會議4、5日在北京召開，將通過中國政府工作報告、「十五五」規劃綱要、預算報告。今年中國人大會議更將審議「民族團結進步促進法」，明定中國公民有維護國家統一、民族團結的法定義務。

    據了解，今年中國「兩會」重要議程，包括將審議通過政府工作報告，由國務院總理李強說明「十五五」規劃的主要目標，另由全國政協主席王滬寧做政協常委會工作報告，預計將提到台灣。以及通過人大常委會工作報告、最高人民法院工作報告。

    全國政協發言人劉結一3日在會前記者會表示，今年政協會議主要議程是，聽取和審議全國政協常委會工作報告和提案工作情況的報告；列席14屆全國人大四次會議，聽取並討論「政府工作報告」及其他有關報告，討論國民經濟和社會發展「十五五規劃」綱要草案。

    我官方研判，中國政府工作報告可能會重申對台工作方針，至於王滬寧的政協報告預料將回顧去年對台工作，並說明今年對台工作部署。

    據指出，涉台部分將重申「一個中國原則」、「九二共識」、「反獨、反干涉」、「促融、促統」，並強調要「推進統一」，中共也可能呼應「十五五」規劃綱要涉台專章內容，聚焦擴大兩岸交流，推進兩岸融合發展。

    此外，因為中共將「台灣光復紀念日」列入政績，中國全國人大報告可能再度宣傳設立「台灣光復紀念日」。至於中國最高人民法院、最高人民檢察院報告可能提及落實「懲戒台獨廿二條」相關成果。

    值得注意的是，全國人大會議這次將審議「民族團結進步促進法」、「國家發展規劃法」、「生態環境法典」三部法律草案。其中「民族團結進步促進法」草案內容，明確指稱中國公民有維護國家統一、民族團結的法定義務，並禁止任何製造民族分裂的行為。

    中共官媒宣稱，制定「民族團結進步促進法」有利於完善中國特色社會主義法律體系，推進民族事務治理體系和治理能力現代化，為鑄牢中華民族共同體意識提供更堅實法治保障。

