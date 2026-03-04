擋軍購預算 國安官員：北京上中下策全力阻攔

國安官員指出，此次特別預算，中共伺機強力干預，有上中下策阻攔。（路透社資料照）

行政院版國防特別預算條例草案自去年提出後，藍白兩黨在立法院擋了三個多月，日前朝野協商終於同意在本週五院會付委審查，國民黨團也將在明日召開黨團大會討論確認黨團版。國安官員認為，此次特別預算攸關提升我們不對稱戰力，中共伺機強力干預，為因應台灣內部的局勢，並有上中下策阻攔。能夠全面擋下固然最佳；如果不行，也要能拿掉或弱化關鍵項目；而在時機上，則促使「川習會」後才能通過。

國安官員指出，政府提出8年1.25兆元的國防特別預算案，經過起碼10個月的評估討論，也與印太友盟溝通。從品項規劃，到作戰需求，都有其完整性。加上此案能加速提升不對稱戰力，如台灣之盾概念，能降低共軍威脅力，北京甚為在意，想方設法要破壞。近期中東戰事，伊朗無差別飛彈四射，美軍與中東國家的防禦之盾，大幅阻攔攻擊。這突顯把包括雷達、飛彈等系統整合的重要性，這就是我們這次特別預算案的核心，亦是中共亟欲破壞之處。

國安官員指出，先前，北京利用國民黨中央想推動「鄭習會」，阻擋特別預算案，而使次案被拖了三個多月。但因美國敦促我們強化自我防衛，還不滿台灣在野黨一直在擋軍購，使得藍白兩黨必須轉向，民眾黨團已提4000億元版本草案，國民黨團也預定明天端出3500億元＋N的草案。所以，現進入另種形式，也就是會有特別條例，卻被「打大折扣」。而據指出，北京在向台灣在野方面傳達所謂的底線，即面對美國支持軍購以及台灣民意高度支持，有上中下策的阻攔對。上策是最好能全部擋下來。中策則是刪除或弱化關鍵的部分，例如台灣之盾、遠端打擊、乃至讓中共芒刺在背的海馬斯系統。若還是會處理，則下策是不要在「川習會」前通過。

由於「川習會」預計本月底登場，國安官員指出，這是為何美方會釋出對台軍售的報價單期限是在3月中旬，迫使台灣藍白兩黨回應。北京的圖謀，美方顯然也有所動作。

不過，國安官員認為，無論民眾黨版，或國民黨團可能在3500到9000億元區間的3500億元＋N版本，都是大打折扣版，甚至讓外界以為，只要滿足對美軍購的部分即可。事實上，行政院版1.25兆元軍購案，是無法拆分。藍白的版本，都是排除國內投資與生產，這是不對的。像是無人機的大量生產，在這次的中東戰事上，再度應證必要性與急迫性。我們用特別預算處理，透過大單，把國內各家公司產線聯繫起來，才能建立穩定的產能。

