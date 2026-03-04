國民黨版軍購條例明確認 王鴻薇：支持大家協調的共同版本

國民黨立委王鴻薇與主持人王淺秋。（千秋萬事節目提供）

立法院國民黨團明天將舉行黨團大會，確認軍購特別預算版本。國民黨立委王鴻薇上午接受廣播節目「千秋萬事」專訪表示，有人說黨團通通是支持8、9千億的，但她看到也有好多委員是公開支持3500億的方案，「我會支持一個大家協調好、共同推出的版本」，黨版提出來後不代表就不能修正；王也質疑，現在變數太多，不管是美伊戰爭還是川習會，是不是又代表原來可以如期交貨的會延宕？

王鴻薇表示，在這段時間，國民黨內部、很多媒體都指好像出現了一些分歧，「我會支持一個大家協調好、共同推出的版本」。她說，沒有錯，軍購特別預算非常重要，國民黨要提出自己的版本，也代表國民黨是很負責任的來面對這件事情，但這件事情不能夠成為國民黨自亂陣腳的一個觸媒。

請繼續往下閱讀...

王鴻薇表示，雖然大家可能提出不同的方向，例如桃園市議員凌濤發文後，很多人認為說這就是前主席朱立倫的意思，因為這段時間確實AIT也跟國民黨其他的前主席們、重要的縣市長都有去溝通，每個人接到訊息可能也有不同的想法或疑慮。

王鴻薇表示，但她還是呼籲、拜託，大家不要因為這個版本而造成一人一把號、各吹各的調，這樣對國民黨是非常非常傷的，大家必須要去做整合，頻頻對外放話，她是有點擔心的，這些高層們大家彼此都有電話也有LINE，大家打個電話很困難嗎？

王鴻薇也說，我們的版本提出來之後，「不代表說這個法案是不能修正的，這法案絕對是可以修正的」。 因為本來在過程裡面就可以提出修正動議，不管是3500億加N，或者是8100億、9000億、一次到位，或是有些看美國的發價書。大家擔心的是，不要讓美國認為我們在擋軍購預算或認為我們在反美，「那美國只要有發價書的部分，我就通通都列入，美國只要有發價書我們就給」。

王鴻薇表示，今天國防特別預算我們該不該把關？如果只是我們沒有照單全收就是反美、就是親中，國民黨因為這樣子就把自己手腳通通綁住，人家講多少就認多少，過去真的有太多這樣的例子，例如F16V就是delay，那時候是因為烏俄戰爭延宕，現在美伊 （伊朗）戰爭是不是又代表原來可以如期交貨的又會延宕，我們不知道，所以它的變數實在是太多，再加上川習會可能又有變數。

王鴻薇表示，她還是希望，最後這個版本不要是一個讓自己裡面就先打一架，大家能夠充分溝通，黨團內部已有不同的意見，有人說黨團通通是支持8、9千億的，沒有啊，她看到也有好多委員是公開支持3500億的方案的。而她支持大家協調出來的共同版本，她不覺得這時候要去堅持哪一個版本。

王鴻薇說，今天她也可以放話，每一個人都有不同的理由，大家都覺得自己是最重要的，如果這樣的話，「難道我們一個黨團弄出好幾個版本嗎？請問我們到時候到底要支持哪一個版本？」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法