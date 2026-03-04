謝衣鳳不選彰化縣長全怪賴？ 葉耀元怒轟藍營：只會甩泥巴的毒瘤

彰化縣議長謝典林。（資料照）

年底國民黨彰化縣長提名人選陷入僵局，謝典林昨晚於廣播節目受訪指稱「是賴清德不讓姊姊謝衣鳳選，不是姊弟之爭」。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元無奈地說，「誰能跟我解釋一下謝衣鳳不選彰化縣長關賴清德總統什麼事情？我整篇報導看了3遍，我還是看不懂兩者之間的邏輯連結在哪裡。」

葉耀元今轉發媒體報導，內容提及「謝典林指出，是賴清德總統不讓姊姊謝衣鳳選，不是姊弟之爭。他說明，總統大選時，賴清德總統已經點名彰化謝家了，難道還要把頭伸出去給他打嗎？他多次強調，只要2026藍白磨合成功，2028拿回執政權，家族不會面臨司法迫害，謝衣鳳可以下屆再選縣長。」

請繼續往下閱讀...

葉耀元發文嘆說，「不好意思，誰能跟我解釋一下謝衣鳳不選彰化縣長關賴清德總統什麼事情？我整篇報導看了三遍，我還是看不懂兩者之間的邏輯連結在哪裡。如果藍營唯一的招式就是甩泥巴在別人身上，以製造不存在的仇恨為己任的話，這個政黨的延續就是台灣的毒瘤。」

網友看到貼文後紛紛留言，有人說「買大house也是司法迫害，是迫害他只能在家打籃球睡大床嗎？」、「彰化人就這麼喜歡這家垃圾？」、「什麼都賴給清德有夠好笑」、「原來這麼擁戴總統，早說嘛，先交個一萬字的作文上來，不要把臥底在藍營的事說出來啊」。

相關新聞請見︰

斷謝衣鳯參選路？ 謝典林上節目曝父親不贊成謝家選彰化縣長

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法