藍白卡住中選會委員名單 張育萌：民眾黨遞補6立委恐無效

民眾黨中配立委李貞秀的國籍、戶籍爭議延燒，立委資格恐不保。台灣青年世代共好協會理事長張育萌發文指出，由於立法院卡住中選會委員名單，不投票通過，中選會現在只剩4位委員，依法至少要有5位委員才能開會。民眾黨遞補的6位立委，其實依法中選會要在15天內公告，藍白一直當薪水小偷，不排審中選會名單，所以中選會現在無法開會，至今無法公告民眾黨6位遞補的立委。若藍白繼續擋中選會名單不審，最後可能搞到民眾黨遞補的立委通通無效。

張育萌在臉書發文指出，藍白為了不讓李貞秀被提「當選無效」，卡住中選會委員名單不審，現在可能害到6位民眾黨遞補立委通通無效。

張育萌表示，2023年李貞秀登記為民眾黨的不分區立委候選人。但她當時還沒完成註銷中國戶籍，也就是同時擁有兩岸的「雙重戶籍」。這違反了《兩岸人民關係條例》的參選資格。

張育萌分析，現在，李貞秀的問題是「登記時就資格不符」。按照《選罷法》規定，其他有登記參選的不分區政黨，都可以對她提起「當選無效之訴」。除了政黨外，中選會或檢察官，也可以對她提起當選無效之訴。中選會昨天也表態，要不要提當選無效之訴，必須提到委員會議決定。

張育萌直言，問題來了，中選會現在只剩4位委員。但依法至少要有5位委員才能開會。去年12月，行政院就已經提名主委游盈隆、副主委胡博硯，還有另外5位委員名單，送到立法院。但立法院卡住中選會名單，不投票通過——只要藍白繼續擋中選會人事案，消極不審查，中選會就補不足人數，也就永遠無法決定要不要對李貞秀提告。

張育萌強調，但中選會人事案被卡到今天，有個更大的後座力——就是，民眾黨因為兩年條款，遞補的6位立委，其實依法中選會要在15天內公告。問題是，藍白一直當薪水小偷，不排審中選會委員名單，所以中選會現在人數不足、無法開會，至今也就無法公告民眾黨6位遞補的立委。

張育萌質疑，講白話文，藍白繼續因為李貞秀一個人，再擋中選會委員名單不審，最後可能搞到民眾黨遞補的立委通通無效。對此他也諷刺「有夠好笑，耍小聰明砸自己腳。偷雞不著蝕把米」。

