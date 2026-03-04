謝家姊弟不同調！謝典霖曝父親反對 謝衣鳯強硬：續爭提名

為表達參選決心，立委謝衣鳯勤跑行程，密集參加活動，強調參選初衷不變。（記者張聰秋攝）

年底國民黨彰化縣長提名人選陷入僵局，立委謝衣鳯參選意願強烈，繼黨中央表明沒有勸退，預計3月底前透過內參民調或初選民調決定後，謝衣鳯面對弟弟、彰化縣議會議長謝典霖上自節目曝他們的父親不贊成謝家選彰化縣長，她表示，「我承擔許多基層民眾的期待，我持續爭取提名，初衷不變。」強調縣黨部會透過民主機制，提名能延續執政最強人選。

謝典霖昨（3日）晚上廣播節目接受訪問時，自曝父親謝新隆不要謝家參加彰化縣長這一仗，最大顧慮是司法調查的寒蟬效應發生，跟姊弟之爭無關，他還說，在2028總統大選前，在沒有政黨輪替前，謝家維持現狀就是最好的狀態。

對此，謝衣鳯回應表示，她已經多次向黨中央表達基層對於彰化選情的焦慮，期待黨中央能盡速完成初選作業，她有信心能延續國民黨的執政。她身為國民黨彰化縣黨部的主委，必須處理公職與家庭的分際，誠如蕭旭岑接受訪問的回覆，黨中央並沒有勸退。另外包括柯呈枋、洪榮章兩位前副縣長也展現高度的民主素養，在初選結果出來前，沒有任何攻訐彼此同志的行為。

謝衣鳯指出，國民黨與民眾黨，兩黨已達成九合一大選合作意向，在民眾黨沒有提名縣長候選人的前提下，會和民眾黨有深度的合作。邱建富前市長目前依舊是民進黨籍，在國民黨有縣長提名人選的前提下，不可能支持邱前市長競選彰化縣長，但依然誠摯歡迎邱前副市長加入國民黨，並協助輔選本次提名的候選人。

