批柯文哲把彭振聲妻悲劇當成政治道具 吳靜怡諷白營：擅於洗腦的宗教

民眾黨創黨主席柯文哲涉京華城案，台北地方法院預計3月26日宣判，柯文哲昨與委任律師向檢察官評鑑委員會，針對承辦該案檢察官提出個案評鑑，並稱他要為被迫跳樓輕生的北市前副市長彭振聲太太討回公平正義。（資料照）

民眾黨創黨主席柯文哲涉京華城案，台北地方法院預計3月26日宣判，柯文哲昨與委任律師向檢察官評鑑委員會，針對承辦該案檢察官提出個案評鑑，並稱他要為被迫跳樓輕生的北市前副市長彭振聲太太討回公平正義。媒體人吳靜怡質疑柯文哲是宣判前掀桌的超速仔，借彭太太悲劇升高對抗，她也批評柯文哲把制度當舞台，把悲劇當燃料，把社會推進對立，並諷刺民眾黨不是政治，而是擅於洗腦的宗教。

柯文哲因涉京華城弊案遭起訴，宣判前夕，柯文哲昨日在律師陪同下召開記者會，並向檢察官評鑑委員會遞狀，請求就承辦檢察官林俊言、主任檢察官江貞諭及檢察長王俊力啟動個案評鑑，律師主張偵辦過程涉違反法官法、刑事訴訟法及檢察官倫理規範，並提出6點指控。

請繼續往下閱讀...

柯文哲稱，若檢察官評鑑不敢究責、若檢方可用編故事取代證據、若特定媒體可取代法庭，那受害的不會只是柯文哲，而是每一位國民，他也稱要為被迫跳樓輕生的北市前副市長彭振聲太太討回公平正義。

吳靜怡在臉書發文指出，宣判前掀桌的超速仔，司法陰謀論開打，柯文哲借彭太太悲劇升高對抗？柯文哲如果沒有犯罪，幹嘛要在宣判前夕打預防針？

吳靜怡表示，3月26日一審宣判在即，柯文哲已經放棄法律攻防，受訪時表達「沒有人對司法有信心」、「判決已沒社會公信力」，先把司法判決預先貼上標籤。吳靜怡直言，「檢察官評鑑」本來是內部究責機制，被柯文哲包裝成宣判前的社會公審，柯文哲把「個案爭議」升級成「集團陰謀」，讓所有不利的程序、卷證、證詞，都先被貼上「陰謀」標籤，成為宣判前的預防針。

吳靜怡質疑，柯文哲又搬出「焦阿八」的焦土政策，把司法案件變成政治戰，暗示你敢再動，民眾黨就全面開戰，再把彭太太悲劇拉進戰場借哀傷升高對抗！彭振聲認罪後，柯至少涉圖利罪，證據包括柯親筆交辦、收現金鐵證，但柯卻拿這悲劇來攻擊檢方押人取供，大喊「要為被迫跳樓自殺的彭振聲妻子討回公平正義」，彷彿把彭振聲妻子的悲劇再度當成政治道具。吳靜怡也酸，柯妻陳佩琪的長文又出現了，通篇都是用細節情緒填滿陰謀論，實際悲哀的就是「證據鏈」仍是空的。

吳靜怡在文末也批評，柯文哲把制度當舞台，把悲劇當燃料，把社會推進對立；柯文哲真正要的，是讓你不再相信法院，只相信他，於是，民眾黨不是政治，而是擅於洗腦的宗教。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法