諷黃國昌拿假資料帶風向 詹凌瑀酸：法學博士轉行當合成大師？

民眾黨黨主席黃國昌昨到台北地檢署出庭應訊。（記者王藝菘攝）

民眾黨主席黃國昌去年在立法院質詢時曾播放疑似檢察官偵訊京華城案的錄音檔，事後改稱為「示範帶」惹議，被質疑為「腳尾飯」翻版，並遭告發涉偽造文書罪。黃國昌昨日稱不能理解「自己偽造了什麼文書」，還反批執政黨司法濫訴。對此媒體人詹凌瑀諷刺黃拿假資料帶風向，被揭穿還死不認錯，「堂堂康乃爾法學博士，現在是轉行當合成大師了嗎？」、「原來法學專家的專業，是展現在如何自導自演捏造對話上？」

黃國昌去年6月16日於立法院質詢法務部長鄭銘謙時，公開播放一段所謂「京華城偵訊音檔」，問鄭是否認同檢察官的問案口氣，卻未說明錄音檔的來源，鄭銘謙當場質疑黃不應公開偵查錄音，黃國昌才改口說是示範帶，此舉被批是造假的「腳尾飯事件」翻版，有民眾和民進黨立委王義川先後告發黃涉偽造文書。台北地檢署昨首度傳喚被告黃國昌，黃國昌在訊後表示，不能理解「自己偽造了什麼文書」，還反批執政黨不思檢討，反以司法濫訴追殺質疑者。

詹凌瑀在臉書發文諷刺黃國昌，「堂堂康乃爾法學博士，現在是轉行當合成大師了嗎？」詹凌瑀質疑，在最高民意殿堂拿著自己私下合成的「腳尾飯示範帶」去質詢法務部長，這到底是立法院，還是廣播劇本試讀會？被抓包音檔來源不明，竟然還大言不慚地說「我自己做的，這很基本不困難」。

詹凌瑀諷刺，原來法學專家的專業，是展現在如何自導自演捏造對話上？最可笑的是，把神聖的國會當成造假秀場，現在被檢方傳喚，第一時間的反射動作竟然是開麥拉，直接演起「政治迫害」的苦情戲。知法玩法到這種地步，出事了就急著拉司法改革來幫自己的無知背書，喊冤喊得比誰都大聲。

詹凌瑀也酸黃國昌，拿假資料帶風向，被揭穿還死不認錯，完美示範了什麼叫作政壇奧斯卡。這種既無知又可恥的行徑，真的是讓人大開眼界。

