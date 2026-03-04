藍營中市長民調倒數3週時間不公布 江啟臣、楊瓊瓔各自跑行程

江啟臣（左二）與楊瓊瓔（右三）只會在大場合同框，現今各自跑發揮所長的行程。（記者蘇金鳳攝）

國民黨中市長民調預計在3月25日至3月31日間進行，近來，有意參選的立法院副院長江啟臣策略改變，參與及安排自己優勢的活動，例如將開始舉辦一系列的見面會，除非重大市政活動才參加，而楊瓊瓔將是排滿滿的行程，只要是盧秀燕行程都會參加，未來也將安排車掃站路口等造勢活動；選民買誰的單?三週後揭曉。

此外，國民黨中市黨部主委蘇柏興表示，兩人的民調具體在哪一天進行，由哪一家民調公司執行，黨部都不會公布，會在民調前一天通知兩方的人到民調公司，也不公布民調成績，但會在第二天公布誰被提名。

國民黨中市長選舉局勢，在楊瓊瓔堅決要參選後，一開始兩人只要有市長盧秀燕的場合，一定都會出現，然而，在雙方心結愈結愈深情況下，兩人同框機會減少，除非重大活動才「不得不同框」。

曾任行政院新聞局長的江啟臣，嫻熟外交國際事務，從一開始只著重市府活動，改弦易轍只跑市府的大活動，自己安排能善用其優勢的行程，如與AIT處長谷立言參加中部AI產業活動，過年時與立法院長韓國瑜一起發紅包，跟南投縣長許淑華一起為九九峰氦氣球樂園開幕剪綵等。

江啟臣也會參加重大的市政行程，如前晚跟中市長盧秀燕及北市長蔣萬安一同觀賞中台灣燈會，並且站在蔣萬安旁，與同樣出席活動的楊瓊瓔則隔著盧秀燕與蔣萬安，兩人未互動；江啟臣更從3月起舉行一系列的見面會，展現實力。

另一參選人楊瓊瓔除了安排自己的行程，跑市場及跑廟宇，只要有盧秀燕的行程或者其他重要人物來台中市的行程都可看她的身影，如盧秀燕公布今年台中市家戶春聯的記者會、副市長黃國榮主持的藝文界新春團拜等，還有前晚蔣萬安來台中看燈會，行程排得滿滿的，很多市政行程，甚至出現半小時內，要安排跑兩個行程的狀況。但楊瓊瓔也展示自己跟產業的關係，前天在潭雅神的AI專班便表示，此專班是她爭取的，全國唯一。剩下20多天，楊瓊瓔也表示，會安排站路口、車掃及造勢。

