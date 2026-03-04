溫哥華台灣移民二代看《大濛》 不懂白色恐怖時期的政府怎能隨便抓人槍決

《大濛》在溫哥華的戲院上映，戲院外觀眾大排長龍。（記者張伶銖攝）

去年底在台灣上映票房已破億元台幣的《大濛》電影3月1日在溫哥華上映，有超過400多人冒著寒風刺骨的天氣在戲院前排隊，一同跟著《大濛》電影穿越時空來到台灣白色恐怖時期，台灣人曾受傷痕累累的恐怖年代。由於女主角「阿月」一人去台北領哥哥遺體的故事太令人心疼，不少觀眾忍不住眼淚，一些媽媽更是與同座的人借面紙。

在溫哥華播放的《大濛》有英文字幕，幫助不懂台語的觀眾了解劇情。但即使年輕一代的台灣移民能夠看懂劇情，但許多人以前只是偶而聽到長輩們提到「二二八」或是「白色恐怖」，從來不曾見過真實情景，更難理解為何印象中只有美食美景及美好家園的台灣，曾經歷如此黑暗歷史，頻頻追著同行的父母及長輩問，當時的政府怎麼可能隨便抓人就槍決？看到不懂台語的年輕人對於「白色恐怖」時期的台灣歷史產生了興趣，長輩們心裡感到一絲安慰。

電影結束後，觀眾們久久無法恢復情緒，三三兩兩圍在一起討論劇情。加拿大西門菲莎大學（Simon Fraser University）社會歷史學學者周傑榮（Jeremy Brown）是觀眾之一，由於他是研究中國近代史及台灣史的學者，所以他如何評價這部電影，特別引起大家好奇。

周傑榮接著指出，《大濛》呈現了台灣那個時代的「聲音」，你還可以跟著主角逛街，可以聽到很多人的不同口音，電影還原了當時人們的食物和音樂，這非常有意思，非常具有歷史價值。周傑榮提到，電影當中的壞人角色，是在1950年代，蔣介石執政時真實存在的國民黨特務。他補充，台灣在戒嚴時期，實施《動員戡亂時期臨時條款》特別法，限制人民集會及言論等自由，那時國民黨特務即負責監控及調查政治異議人士。周傑榮注意到，電影中出現的人物操持不同的口音，有些是來自中國大陸的人。他說，台灣白色恐怖時期，被壓迫的不只有本省人，也有外省人例如電影裡的男主角「趙公道」，「趙公道」的故事即說明了這一切。

在溫哥華生長的台灣移民家庭第二代，並不是每個人都懂聽台語，在溫哥華播放的《大濛》則有英文字幕幫助不懂台語的人看懂電影。有觀眾對於電影中飾演「阿月」的方郁婷、飾演哥哥「阿雲」的曾敬驊，以及飾演姐姐「阿霞」的9m88三人的台語流利，留下深刻印象。

一位觀眾說，自己移民30年，雖然出生於說台語的家庭，但移民後無環境說台語，現在的台語已經不如這些在台灣長大的年輕演員們，並表示自己以後有空要多參加能說台語的社團，多練習台語。有意思的是，也有觀眾說，由於家裡長輩是外省人，聽到飾演「趙公道」的柯煒林滿口外省腔的粗話，她意外感到非常熟悉，本來哭著哭著就又突然笑出。

今年就讀高中的何書宇說，看了電影發現台灣曾經歷如此恐怖的時期，一個人可以因為不同意政府，就莫名其妙的消失在這地球上。這是他從未想過的，也因此更加珍惜現在台灣，或是他在加拿大擁有的民主和自由。

Team Taiwan Club指出，這次《大濛》成功播放，獲得溫哥華朋友們熱烈支持，大功臣就是合作夥伴 Taiwan Frogcast ，還要感謝全美台灣同鄉會讓Team Taiwan Club有機會搭團向台灣華文創購買播放權。Team Taiwan Club和aiwan Frogcast合辦的《大濛》電影放映會的消息一出，只是憑著台灣鄉親口耳相傳已賣完所有電影票，令一些後知後覺，還想來看電影的朋友苦買不到票，而感到扼腕，有人遠從溫哥華島搭渡輪到溫哥華，也有來從美國專程趕來看電影。

在溫哥華欲看到在台灣仍在上映的電影並不容易，常常在電影在台灣上映一年或是兩年後，才輾轉來到溫哥華播放一兩天。這次《大濛》在溫哥華成功放映後，有不少人已經開始敲碗，希望Team Taiwan Club能繼續引進更多好看且同步的電影，幫助在加拿大的台灣移民隨時跟住台灣電影發展的腳步，幫助大家即使住在海外，也不會與台灣社會脫節。

《大濛》是一部感人且笑中帶淚的電影。（記者張伶銖攝）

觀眾在《大濛》開拍前大合照。（張伶銖攝）

周傑榮（右）與駐溫哥華台北經濟文化辦事處處長劉立欣（中）及其夫婿蔡靜燦（左）合影。蔡靜燦特別自美國專程前來看《大濛》。 （記者張伶銖攝）

何書宇說，看了電影才知道原來在白色恐怖時期的台灣，曾經是如此黑暗，人們沒有表達想法的自由。（張伶銖攝）

