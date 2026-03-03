為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    賴士葆稱鄭麗君選台北市長變砲灰 卓榮泰借力使力神回「這句」

    2026/03/03 23:33 記者劉宛琳／台北報導
    行政院長卓榮泰與副院長鄭麗君。（記者羅沛德攝）

    行政院長卓榮泰與副院長鄭麗君。（記者羅沛德攝）

    國民黨立委賴士葆今在立法院關稅專案報告時，稱行政院副院長鄭麗君若選台北市長會變砲灰，行政院長卓榮泰說，這種說法他不同意；賴士葆詢問卓榮泰對於鄭麗君在台美關稅談判打幾分，打100分她就慘了，卓回應，只有100分的副院長可以去選台北市長。

    賴士葆表示，針對台美貿易談判結果，卓榮泰把鄭麗君稱讚成這樣，要給她打幾分？卓榮泰表示，從早上到現在十幾位委員肯定談判團隊談出這個大的協議，遠遠高過於他對她打分數給社會的公信。

    賴士葆說，「所以你給她打100分？」鄭麗君回應，「我們不敢為自己打分數」，我們知道這個過程產業的等待跟包容。

    賴士葆提醒鄭麗君，「妳要小心喔，他把妳打100分妳就慘了」，卓榮泰叫鄭麗君去選台北市長；卓回應，也只有100分的副院長可以去選台北市長。不過鄭麗君回覆賴士葆，她現在生活裡關鍵字就是「關稅」兩個字，一心就是要趕快鞏固台美貿易。

    賴士葆直言，鄭麗君去選台北市長當炮灰；卓榮泰說，這種說法他可不同意。賴表示，他連續兩週在政論節目「少康戰情室」說，他認為最適合選台北市長的人是卓榮泰，不是鄭麗君，卓現在去選很適合。

    鄭麗君表示，她每天都在和院長討論政務；賴士葆說，選舉也是政務啊，選台北市長；鄭麗君說，沒有討論選舉，卓榮泰則說，選舉是選務。

    賴士葆說，因為大家都不願意去當炮灰，就是這樣而已。卓榮泰則重申，這樣講他不同意這句話。

