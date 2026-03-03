趙少康要開「怎麼審軍購預算」研討會 網一看出席名單全傻了......

國民黨戰鬥藍發起人趙少康。（資料照）

賴政府提出的1.25兆軍購特別預算被藍白在立法院委員會封殺數月之久，終於要在本週五付委，但能不能順利通過還是未知數，因為藍白都「自提版本」，除了黃國昌東刪西剪的四不像「政院抄襲版」，藍營則有9000億版、8000億版、6000億版，甚至是鄭麗文的3500億版，到現在還沒有一個定案。政治工作者周軒週二（3日）又轉發消息，透露「戰鬥藍」4日要開個審議軍購預算的研討會，但受邀者名單曝光後，讓網友們直搖頭。

周軒3日在臉書轉發一則媒體群組訊息，內容為國民黨的戰鬥藍4日將舉辦主題是「軍購特別預算該怎麼審？」的專題研討會，預計週三上午10點在中廣大樓舉辦。與談人除了戰鬥藍發起人趙少康，還有曾到北京人民大會堂聽習近平「訓話」的退將前立委吳斯懷、時常在媒體發表「踩國軍捧解放軍」言論的退役中將張延廷、主張「台灣應與中國統一」的海軍退役上校黃征輝以及藍委徐巧芯、賴士葆。

周軒嘲諷，「趙少康現在還要來叫這些人指點軍購預算要怎麼審喔？鄭麗文勒？蕭旭岑勒？傅崐萁勒？老趙現在是黨主席嗎？」網友們則紛紛搖頭，「全都是內賊」、「這名單……巴不得把軍購刪光光吧」、「沒看錯吧，找一個去對面唱人家國歌的人？」、「請鬼抓藥單？」、「一群太監操着皇帝的心」、「淨是請這些賣國賊下指導棋」、「他們腦迴路真的不會打結嗎？」

