    首頁 > 政治

    藍營軍購版本紛歧 盧秀燕稱訪美前積極收集意見 避談個人支持版本

    2026/03/03 21:36 記者蘇孟娟／台中報導
    台中市長盧秀燕即將訪美，避談個人軍購支持版本，強調會儘量利用時間收集意見，把台灣內部最完整真實聲音反映出去，避談個人軍購支持版本。（記者蘇孟娟攝）

    台中市長盧秀燕即將訪美，避談個人軍購支持版本，強調會儘量利用時間收集意見，把台灣內部最完整真實聲音反映出去，避談個人軍購支持版本。（記者蘇孟娟攝）

    中央提出1.25兆元國防特別條例預算，國民黨內提出版本多，支持意見分歧，台中市長盧秀燕預計3月11日訪美，各界關切她支持軍購版本情況；盧秀燕今僅透露，針對國內關注包括，美國關稅及台灣對美軍購等政治議題，她把握時間積極收集各界意見，盼訪美時把台灣內部最完整、真實聲音反映出去，「每個聲音都很寶貴」，避談她個人支持版本；台中市府也指出，市長對此暫無回應。

    中央提出1.25兆元國防特別條例預算，遭藍白10度卡關，針對美方關切軍購案，國民黨版國防採購特別條例草案，目前黨中央傾向3500億，另有藍委徐巧芯提出8100億元等版本，黨內意見分歧尚待整合；出訪美國在即的盧秀燕，連日來積極與各界接觸，包括夜宴自家藍委關切軍購案，盛傳她在會中曝已向美方側面了解「3500億不夠」，恐讓美方認為「國民黨親中」等。

    盧秀燕今日仍避談個人支持的軍購版本，僅透露，針對國內目前關注兩大政治議題，包括美國關稅及台灣對美軍購等，因她將出訪美國，相信美方會很想了解台灣內部的「真實想法」，她現在就是把握時間，儘量利用時間收集意見，把台灣內部最完整真實聲音反映出去，「每個聲音都很寶貴」。

