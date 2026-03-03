為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    斷謝衣鳯參選路？ 謝典霖上節目曝父親不贊成謝家選彰化縣長

    2026/03/03 20:12 記者張聰秋／彰化報導
    彰化議長謝典霖今晚上節目，談謝家長輩不希望謝家人年底參與彰化縣長選舉。（圖擷取「飛碟聯播網」節目網站）

    彰化議長謝典霖今晚上節目，談謝家長輩不希望謝家人年底參與彰化縣長選舉。（圖擷取「飛碟聯播網」節目網站）

    儘管國民黨副主席蕭旭岑今（3日）澄清，黨中央沒有勸退立委謝衣鳯參選彰化縣長，不過，謝衣鳯的弟弟、彰化縣議會議長謝典霖今晚上廣播節目接受訪問時，再三表明其父謝新隆不要謝家參加彰化縣長這一仗，最大顧慮是司法調查的寒蟬效應發生。

    謝典霖認為，姊弟維持現狀對謝家延續政治能量就是目前最好的方法，他建議黨中央就協調徵召洪榮章、柯呈枋，兩個人都做過彰化縣副縣長，行政歷練都有。

    謝典霖今晚在飛碟聯播網節目「飛碟晚餐」接受主持人王淺秋訪問，對於媒體報導他透過民眾黨前立委蔡壁如，向民眾黨創黨主席柯文哲傳話，藍營彰化縣長人選循「藍綠白合」模式，支持在民進黨類初選失利的前彰化市長邱建富以無黨籍身分參選，組成「非綠大聯盟」共推人選，他沒有直接承認卻也不否認。

    謝典霖說，民主社會沒有非誰不可，所有的東西都可以談的，「很多的傳聞跟我沒有關係」但並非傳聞就是不能談，早在之前他就一再主張「藍白合」、「非綠大聯盟」。年底縣長人選，不一定非謝家人出來選不可，在房價貴到連他感受到壓力，生活壓力大的情況下，只要藍白願意合作，國民黨繼續在彰化縣執政，還是大有可為。

    主持人追問言下之意是謝衣鳯不選縣長了？謝典霖說，謝衣鳯選不選，他無法代為發言，在家裡只要爸爸（指謝新隆）點頭一聲令下，即使風險高，他也會照辦，目前狀況是爸爸也不願意由謝家人選來加入縣長選戰，拿立委高金素梅司法案與柯文哲案，相比前桃園市長鄭文燦偵辦過程與進度，「我爸的擔心不是沒有道理」長輩考慮最在癥結在於司法迫害，而不是他跟姊姊之爭，他們沒有為了選舉不合，理念不合只是對小朋友的教養方式，「有一次，謝衣鳯罵我小兒子，我對她不爽，就這樣而已。」

    話鋒一轉，謝典霖表明在2028總統大選前，在沒有政黨輪替前，謝家維持現狀就是最好的狀態，他說，政壇都傳出綠營打年底選舉鎖定「彰化謝家、台中顏家、雲林張家、花蓮傅家」這一次謝家不該去冒司法追殺的風險，等下次2028年若換黨執政再來選。

    截至今晚為止，謝衣鳯的手機和line都沒接，記者連繫不上無法得知其對此的看法與回應。

    謝典霖接受訪問，表明謝家應等2028總統大選後下次再來選。（圖擷取「飛碟聯播網節目」網站）

    謝典霖接受訪問，表明謝家應等2028總統大選後下次再來選。（圖擷取「飛碟聯播網節目」網站）

