    首頁 > 政治

    中東戰火延燒 觀光署：46團、1240人尚未返台 96人滯留杜拜

    2026/03/03 20:01 記者黃宜靜／台北報導
    美國、以色列2月28日對伊朗發動攻擊，伊朗隨後對海灣地區的美、以基地進行報復，中東航班中斷。（路透）

    美國及以色列2月28日聯手空襲伊朗後，伊朗展開大規模報復，中東航班大亂；交通部觀光署今晚表示，尚有46團、1240人尚未返國，其中原本預計經杜拜轉機計有42團、1144人，另滯留杜拜有4團、96人。

    觀光署表示，外交部為確保國人安全，2月28日將伊朗、以色列全境旅遊警示燈號調整為「紅色」（儘速離境），另阿拉伯聯合大公國、卡達、阿曼等，於3月1日調整為「橙色」（避免前往），今天再將約旦、埃及旅遊警示燈號調整為「橙色」（避免前往），呼籲旅行業者近期儘量避免組團前往旅遊，以降低旅遊安全風險，保障旅客權益。

    觀光署表示，對於目前在歐洲或中東地區的旅行團，經調查尚有46團、1240人尚未返國，其中原本預計經杜拜轉機計有42團、1144人，旅行社已積極安排搭乘其他航線或搭乘內陸交通工具（飛機或火車）至可直飛返台航點，有35團、947人已安排妥當，尚有7團、197人旅行社積極處理中。

    觀光署續指，另滯留杜拜有4團、96人，因涉及杜拜機場開放問題，旅行社待機場開放即會安排旅客返台，也已請旅行業者及領隊妥適注意尚未返台旅客安全維護、照料外，同時協請中華民國旅行業品質保障協會給予業者必要的協助。

    觀光署提醒，鑒於中東安全情勢變化迅速，請旅行業者告知國人出國前，務必先至外交部領事事務局「旅外國人動態登錄」網頁（網址：https://www.boca.gov.tw/sp-abre-main-1.html）或透過該局LINE官方帳號（ID：@boca.tw）完成出國登錄。另自由行旅客在歐洲或中東旅遊期間，若遇緊急情況需要協助，可就近撥打我國駐外館處緊急聯絡電話：（當地國際碼）+886-800-085-095；或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095，以利即時提供必要協助。

    熱門推播