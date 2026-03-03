李貞秀遞補案公告無效 選務人士：中選會認錯 提訴訟恐遭打臉

中配立委李貞秀（資料照）

中配李貞秀「雙重戶籍」，立委參選資格惹議。本報今獨家報導，公部門後續將向法院提出當選無效之訴。熟諳選務人士直言，中選會目前僅剩4名委員，依法要有5位委員才能開會決議公告遞補案，如今委員人數不足更無法開會追認遞補案，沒有追認，公告就是無效的，籲中選會自行認錯扛下責任，若提起訴訟恐遭法院打臉。

中選會6名委員任期自去年11月屆滿後，僅剩4名委員在任，依「中選會組織法」第7條第2項規定，至少要有5位，委員才能舉行會議並決議。行政院去年12月將中選會主委提名人選游盈隆、副主委提名人選胡博硯、委員黃文玲、李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬及陳宗義7人名單函送立法院，目前仍待立法院完成人事同意權案投票。

中選會2月1日公告「全國不分區及僑居國外國民選出之第11屆立法委員遞補當選人名單」，包含李貞秀共6人遞補當選民眾黨立法委員，不過由於中選會目前無法召開會議，將於嗣後召開的委員會議追認這項遞補案。

對此，熟諳選務人士表示，據「中選會組織法」第6條第2款，中選會必須召開委員會來議決才能做出公告，不過依「選罷法」第73條規定立委於就職後因死亡、辭職、經判決當選無效確定或其他事由出缺時，應自立法院註銷名籍公函送達之日起十五日內，由中央選舉委員會公告遞補名單。

由於時間上的限制，他透露，通常會由主任委員先電話徵詢委員的意見，就像當初中選會在2024年11月28日公告民進黨立委王義川遞補案，之後再召開的委員會議追認這項遞補案。據中選會第610次會議紀錄顯示，為因應時效，本案爰先以書面分別徵詢本會委員，業經全體委員書面同意，授權主任委員核定遞補，並於12月20日會議中決議，同意追認。

熟諳選務人士指出，然而，目前中選會委員只剩下4位，依法規定至少要有5位才能開會，因此中選會今年2月1日公告的遞補案是有問題的，既然沒辦法開會，就算事先徵詢也只能徵詢4位委員，無法授權公告，而現在他們也沒辦法依法召開會議，追認此項遞補案。

「沒有追認，公告就是無效的！」熟諳選務人士強調，若有事先電話徵詢全體委員過半數，至少5位以上委員同意，事後再追認這就是慣例，但目前只有4位委員，根本就不能公告。

針對訴訟案一事，他直言，公告要有效，才有當選無效的問題，就算要提起訴訟案也要等到中選會人數補足5位以上，才能召開決議是否要提起訴訟；不過，若真的提起訴訟屆時可能會遭法院打臉，因為2月1日的遞補案，本身就是無效的。

熟諳選務人士認為，中選會現在應自行認錯扛下責任，且除李貞秀外，其餘5位民眾黨立委，也要等到中選會人數到齊才能依法公告遞補，誰叫他們要卡中選會人事。

