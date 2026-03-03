遭爆用公款補助妻協會 陳見賢回應無違法：將對抹黑採法律行動

針對遭爆「用公款補助」妻任理事長的協會，陳見賢辦公室回應表示，並無違法，將對抹黑採取法律行動。（記者廖雪茹攝）

國民黨新竹縣長提名初選備受關注，爭取提名的新竹縣副縣長陳見賢今遭媒體爆料，質疑陳見賢在縣議員與副縣長任內，長期用公款補助由配偶陳玉貴擔任理事長的「新竹縣竹北市家和幸福發展協會」，8年獲新竹縣政府社會處共計310萬元補助，涉嫌違反《公職人員利益衝突迴避法》。

陳見賢辦公室對此回應表示，依據《公職人員利益衝突迴避法》第10條第1項、第14條第1項第3款規定，無違反公職人員利益衝突迴避法的問題，一切經得起司法檢驗。對於選舉階段，諸多抹黑攻擊，深感遺憾，將委請律師進行法律行動。

新竹縣政府對此表示，《公職人員利益衝突迴避法》修法2018年6月13日公布，並自12月13日施行，將補助行為納入規範。本案補助款尚需查閱過往資料，縣府將儘速查明。

《上報》今天報導，接獲爆料，指陳見賢擔任議員期間，配偶陳玉貴於2010年起擔任新竹縣竹北市家和幸福發展協會理事長後，數度領取新竹縣政府對民間團體的補助經費，沒有避嫌。2011至2018年，該協會獲得新竹縣社會處共計310萬元補助。其中，2018年陳見賢當上副議長，以議員的「指定建議款」，補助該協會兩項活動各獲核定2萬元，當中的「防範一氧化碳中毒安全宣導」活動，同時獲得10位議員的指定補助款2萬元，合計20萬元款項。

