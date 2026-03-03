為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    雪梨台僑紀念228 放映「尋找湯德章」深化民主自由

    2026/03/03 20:07 中央社
    雪梨《尋找湯德章》228紀念放映會，理解歷史真相。（擷自中華民國僑務委員會網站）

    為紀念228事件79週年，澳紐台灣協會2月28日於雪梨舉辦紀錄片「尋找湯德章」放映會，澳紐台灣協會代表顏杏芳致詞表示，回顧228的歷史有助廣大社會明白「自由並非理所當然」。

    顏杏芳強調，在當今假訊息充斥的環境下，歷史真相與社會和解的重要性尤為關鍵。

    當日到場致詞的還有駐雪梨台北經濟文化辦事處處長吳正偉，他感謝主辦單位選在228這天舉辦如此深具意義的放映活動，並特別肯定郭美芬博士長期以多元方式向國際社會分享台灣的故事，協助澳洲社會更深入理解台灣得來不易的民主歷程。

    吳正偉指出，電影不僅是歷史的重現，更是一面鏡子，提醒人們反思正義與身分認同；台灣的民主與自由從來不是理所當然，而是無數勇敢的人以犧牲換來；紀念228的意義在於正視歷史的傷痕、追求真相，唯有誠實面對過去，社會才能真正和解，並更加堅韌地向前。

    他認為，在當前威權主義於世界各地擴張的時刻，這樣的反思尤顯重要，民主與自由需要持續守護，也仰賴集體的意志與行動。

    吳正偉提到，他期盼透過放映會，深化對歷史的理解，並持續守護民主、人權與法治，讓台灣得來不易的民主與自由代代相傳。

    紀錄片「尋找湯德章」揉合文獻追查、親族訪談與戲劇模擬，透過呈現湯德章的一生，以及受難者家屬與台南在地民眾的視角，反思台灣歷史中記憶與身分認同的掙扎，並呈現對正義、法治與自由尚未完成的追求。

    這次放映活動獲得台灣二二八紀念基金會的支持，現場發放由北美台灣婦女會製作的百合胸章，並展示多本與白色恐怖歷史背景相關的參考書籍。放映結束後，許多觀眾留在戲院外持續交流與分享彼此的感受，也表達對協會未來舉辦讀書會及公共歷史活動的期待。

