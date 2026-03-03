24小時內邊境「面交」 我駐以色列官員助2國人前往約旦

外交部成功協助2名滯留以色列國人離境，平安抵達約旦。（外交部提供）

中東地區情勢緊張，外交部昨成功協助2名滯留以色列國人離境，外交部亞非司副司長陳詠博今（3日）說明，這兩人於1日表達離境意願，代表處24小時內備妥行政程序，將兩人平安送抵約旦。

陳詠博今天下午針對中東情勢與外交部協助國人離境做說明。他指出，外交部於2月28日將以色列全境旅遊警示提升至「紅色」，呼籲國人儘速離境，兩名國人是在隔天、3月1日才向代表處表達離境意願。

陳詠博指出，駐以色列代表處接獲國人請求後，立即在最短時間內派遣車輛、安排行政程序。代表處同仁於當地時間2日上午6點半，在以色列境內與國人會合，並於當日上午10點前在約旦、以色列邊境，以「面交」方式將兩名國人移交給駐約旦代表處，從接獲需求到將人送出以色列，花費不到24小時。

另外，阿拉伯聯合大公國、卡達等海灣中東國家，也有不少我國短期旅客因空域封鎖滯留。陳詠博說明，滯留卡達的旅客可能會選擇透過鄰近的沙烏地阿拉伯離開中東，我國民入境沙烏地阿拉伯只需申請電子簽，非常快速；也有部分滯留杜拜、阿布達比國人，會選擇至鄰近且空域未封鎖的免簽國阿曼搭機。

陳詠博證實，確實有國人循陸路自阿聯前往阿曼搭機，大約4小時車程就能抵達阿曼首都，阿曼代表處也有提供國人相關協助，回覆國人阿曼的最新情況、協助身體不適國人就醫，以及協助國人與航空公司溝通處理改票事宜。

雖然有零星國人自行覺得有必要，而移動至中東鄰近國家搭機。但陳詠博指出，阿布達比機場已有逐步恢復部分航班，情勢是在變動的，目前來講，遵循各地政府「儘量不外出、尋找安全地方避難」的指引，應是最好的方式。

陳詠博也再次呼籲滯留中東國人主動與駐館聯繫，若形勢有進一步變化，外交部也會相應進行滾動式調整；外交部及各駐館一直有做萬全準備，也正因有準備，2日才能在24小時內快速協助2名國人離開以色列。

外交部亞非司副司長陳詠博說明中東情勢與外交部協助國人離境措施。（記者黃靖媗攝）

