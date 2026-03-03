王鴻薇重申台半導體「不是偷來的」 卓榮泰：事實是全球都跟我們買貨

行政院長卓榮泰（左二）、副院長鄭麗君（右二）今赴立法院報告台美關稅談判成果，並備質詢。（記者羅沛德攝）

行政院長卓榮泰今（3）日赴立法院進行台美關稅談判結果及其影響專案報告，並備質詢。國民黨立委王鴻薇表示，美國總統川普先前公開稱台灣是「晶片小偷」，搶走美國產業機會；對此，行政院長卓榮泰表示，現今全球都在和台積電採購半導體，直言「這是我們自己的力量」。

國民黨立委王鴻薇表示，多位委員今天在質詢中，對行政院談妥的MOU投資備忘錄和ART台美對等貿易協定表達肯定，但她不覺得如此，尤其MOU中高達5千億美元的對美投資，是她未能全盤接受的項目。

王鴻薇質疑，為何台美投資MOU的完整文本，無法比照ART在網路上公開閱覽？行政院副院長鄭麗君回應，行政院是在簽約後以新聞稿方式對外公布，並強調政院後續會如先前說明，將MOU、ART兩文件併送國會審查。

王另提詢，美國聯邦最高法院現已宣布美國總統引用IEEPA課徵對等關稅違法，美國貿易代表署（USTR）至今也尚未發布聯邦公告，我國後續是否有可能要重簽台美貿易協定？鄭麗君表示，這部分要待美方後續確立新的法律框架後才有下一步，但她重申政府「沒有要重啟談判」。

王最後引工研院院士王伯元媒體投書指出「台灣半導體不是偷來的」，認為川普前年公開聲稱台灣將美國關鍵產業偷走，視作「晶片小偷」，我國要有所回應；對此，卓榮泰指出，川普說是這麼說，但事實上是全球都在向我國詢問，採購他們所需的半導體，強調如果這個途徑不合法，應不會有今日世界地位，也不可能有這樣的競爭力，「這是我們自己的力量」。

