專文登「外交事務」鄭麗文：和平是台灣最強的籌碼

國民黨主席鄭麗文（中）。（資料照）

國民黨主席鄭麗文今日以「Taiwan Doesn’t Have to Choose」（台灣不必選邊站）為題，於國際戰略期刊「Foreign Affairs」（外交事務）發表專文，闡述台灣在中美戰略競逐下的角色與選擇。她強調，面對北京與華府在印太地區的競逐，台灣不應被迫陷入「選邊站」的二元對立框架，台灣真正的力量在於保有戰略能動性與自主空間，她還說，「和平不是被動等待，而是需要嚇阻與對話並行的主動管理。」

鄭麗文在文中還指出，台灣位居西太平洋戰略要衝，是全球供應鏈與半導體產業的核心節點，台海穩定不僅影響兩岸，更關乎全球經濟秩序與區域安全架構，台灣若能妥善處理兩岸關係，本身就是降低區域衝突風險的重要力量。

請繼續往下閱讀...

該文並重申國民黨的兩岸立場，也就是堅持中華民國憲政體制，反對台灣獨立，以「九二共識」作為兩岸交流基礎。鄭麗文強調，「九二共識」本質上是一種「戰略模糊」，提供雙方在不觸及主權爭議前提下進行對話的空間。

在國防政策方面，鄭麗文提出「三支柱嚇阻」概念，即有效軍力、專業且穩定的人才，以及避免誤判的溝通機制。她指出，單靠軍備堆疊無法創造和平，制度化危機管道與可預測的互動架構同樣是安全的一部分。

此外，鄭麗文還強調，台灣的民主制度與人權價值不可妥協，但維持和平不能僅依賴軍事嚇阻，更需要理性、可持續的兩岸機制，文末並指出「真正強大的台灣，是能同時與北京與華府穩健合作的台灣。」

國民黨表示，未來將持續以務實理性的路線，向國際社會清楚說明台灣的和平方案，為兩岸穩定與區域安全負起責任。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法