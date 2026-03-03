王定宇爆搞上E奶名媛 周玉蔻怒轟「噁心」：下屆立委選舉掃他出門！

民進黨立委王定宇又鬧出桃色醜聞。（記者劉信德攝）

民進黨立委王定宇又鬧出桃色醜聞，今（3日）遭爆疑似「奪人小三」，不只藍白見獵心喜，綠營也有不少支持者看不下去。資深媒體人周玉蔻砲轟，要求民進黨下屆立委選舉別再讓王定宇出來，「直接掃他出門！」

王定宇今遭週刊爆料，頻繁出入擁有32E好身材、自稱愛爾麗集團執行長劉怡萱的香閨，而且女方還是愛爾麗集團董事長常如山的地下情人，混亂的三角關係引發輿論熱議。對此，王定宇受訪澄清稱，他與元配李淑吟早在去年2月底正式協議簽字離婚，目前為單身狀態，並沒有再婚內發生任何不正當的事情，他與太太至今仍是朋友。

但不少綠營支持者不買單，還傳出民進黨秘書長徐國勇獲悉此事後相當生氣。周玉蔻今天下午就在臉書發文砲轟，「這次我支持『發怒』的徐國勇秘書長！什麼玩意兒嘛！以為自己唐璜、潘安啊？這其中最噁心的就是『離婚單身梗』！多大年紀了！他每天在忙什麼啊？還那麼事關重大的委員會委員？人際關係那麼複雜，除掉他中常委資格也是剛好而已！下屆立委選舉直接掃他出門！政治人物從政第一法則，遠離女（男）色、金錢誘惑！做不到，就滾蛋！」

