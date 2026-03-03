為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    王定宇爆搞上E奶名媛 周玉蔻怒轟「噁心」：下屆立委選舉掃他出門！

    2026/03/03 18:01 即時新聞／綜合報導
    民進黨立委王定宇又鬧出桃色醜聞。（記者劉信德攝）

    民進黨立委王定宇又鬧出桃色醜聞。（記者劉信德攝）

    民進黨立委王定宇又鬧出桃色醜聞，今（3日）遭爆疑似「奪人小三」，不只藍白見獵心喜，綠營也有不少支持者看不下去。資深媒體人周玉蔻砲轟，要求民進黨下屆立委選舉別再讓王定宇出來，「直接掃他出門！」

    王定宇今遭週刊爆料，頻繁出入擁有32E好身材、自稱愛爾麗集團執行長劉怡萱的香閨，而且女方還是愛爾麗集團董事長常如山的地下情人，混亂的三角關係引發輿論熱議。對此，王定宇受訪澄清稱，他與元配李淑吟早在去年2月底正式協議簽字離婚，目前為單身狀態，並沒有再婚內發生任何不正當的事情，他與太太至今仍是朋友。

    但不少綠營支持者不買單，還傳出民進黨秘書長徐國勇獲悉此事後相當生氣。周玉蔻今天下午就在臉書發文砲轟，「這次我支持『發怒』的徐國勇秘書長！什麼玩意兒嘛！以為自己唐璜、潘安啊？這其中最噁心的就是『離婚單身梗』！多大年紀了！他每天在忙什麼啊？還那麼事關重大的委員會委員？人際關係那麼複雜，除掉他中常委資格也是剛好而已！下屆立委選舉直接掃他出門！政治人物從政第一法則，遠離女（男）色、金錢誘惑！做不到，就滾蛋！」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播