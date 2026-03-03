中東防空飛彈耗損驚人！陳冠廷籲速審軍購、強化軍工生產量能

民進黨立委陳冠廷呼籲朝野團結，透過預算支持與政策落實，將中東衝突帶給全球的防務教訓，轉化為台灣的安全實力。（資料照）

針對近期爆發的中東衝突，民進黨立委陳冠廷今日示警，這場戰爭對台灣與印太地區的防空飛彈儲備必須提高警覺，現代戰爭已演變為消耗戰，防空飛彈彈藥的耗損速度遠超預期，台灣必須立即建立自主且充足的彈藥儲備，呼籲在野黨支持相關特別預算案，優先強化本土軍工生產量能。

陳冠廷指出，從伊朗對以色列動用大規模無人機與飛彈飽和攻擊可以看出，即便擁有先進的防空系統，攔截彈的消耗速度仍極其驚人，尤其欲攔截一枚飛彈可能需消耗2至3枚防空飛彈，截至目前，阿拉伯聯合大公國共攔截169枚飛彈、645架無人機，科威特也攔截伊朗178枚飛彈、384架無人機，這都仰賴大量的彈藥庫存。

陳冠廷警告，若美軍及盟友在中東地區過度消耗其攔截彈庫存，將直接壓縮印太地區的資源配置，這對面臨潛在威脅的台灣而言，是必須正視的現實。台灣不能只依賴衝突爆發後的國際援助，一旦區域衝突發生，運輸線可能面臨封鎖，台灣必須具備足夠的自我防衛時間，這就取決於承平時期彈藥囤積量，過去預計可支撐一個月的彈藥，在現代高強度攻擊下可能僅能維持數日，因此儲備的規劃至關重要。

陳冠廷進一步呼籲，國防預算編列不應僅止於採購「武器」等硬體裝配，更應重視後勤製造彈藥生產與國防工業的本土化，針對目前正待審核的國防相關特別預算，他期盼在野黨能以國家安全為重，盡速核定。

陳冠廷強調，唯有具備充足的自主儲備，才能在盟友支援抵達前，確保台灣防空網不會因彈藥耗盡，呼籲朝野團結，透過預算支持與政策落實，將中東衝突帶給全球的防務教訓轉化為台灣的安全實力。

