    首頁 > 政治

    中東戰火台股重挫771點！鄭麗君：穩定物價小組明開會

    2026/03/03 17:19 記者林哲遠／台北報導
    行政院副院長鄭麗君（中）今表示，穩定物價小組已排定明天早上開會。（記者羅沛德攝）

    行政院副院長鄭麗君（中）今表示，穩定物價小組已排定明天早上開會。（記者羅沛德攝）

    隨著美伊衝突升溫，伊朗宣佈關閉荷姆茲海峽後，亞股一片慘綠，韓股暴跌452點跌逾7%、日股則跌1778點、台股指數也大跌771點。對此，民進黨立委何欣純今日在立院質詢時關切政院物價小組、國安基金是否有做相關準備？行政院長卓榮泰強調，政院會加強關注，會請國安基金委員討論；副院長鄭麗君則表示，穩定物價小組已排定明天早上開會。

    何欣純質詢時詢問，美伊戰爭是否可能影響我國民生物價？物價穩定小組是否已召開會議？卓榮泰回應，鄭麗君副院長在院內主要工作項目之一也是物價穩定小組，近日已請鄭麗君觀察中東地區衝突影響我國各項經濟的過程，若物價有出現異常現象就會著手處理；鄭麗君表示，穩定物價小組已排定明天早上開會。

    針對何欣純追問，今天股市跌771點，國安基金是否會開會？卓榮泰答詢時說，今天沒有，因為國安基金1月23日才退場，讓台灣股市非常強韌，台灣股市前幾天表現還是非常好，戰爭也許是局部短期的，影響會比較小，美國與其他國家發動撤僑行動引發股市波動，政院會加強關注。

    卓榮泰強調，當股市波動到一定程度後，國安基金如果有任何合理正當意見處理的話，會請國安基金委員討論。

