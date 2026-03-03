英國駐台代表拜訪高雄 陳其邁：感謝英國支持台海和平

陳其邁市長歡迎英國在台辦事處包瓊郁代表再訪高雄，雙邊就全球情勢、經貿發展。（高市府提供）

英國在台辦事處代表包瓊郁（Ruth Bradley-Jones），今專程拜會高雄市長陳其邁，雙方就全球情勢、經貿發展、智慧城市治理等議題深入交流，陳其邁也感謝英國長期在國際場合支持台海和平與穩定。

陳其邁分享高雄近年推動城市轉型成果，透過整合資訊分析提供市政治理解決方案，同時持續推動人工智慧應用於產業發展，協助在地企業加速數位轉型，並強化半導體產業布局，因此相當樂見與英國在智慧治理及數位轉型等面向有機會加深合作。

包瓊郁肯定高雄成功將智慧城市技術廣泛運用於公共服務，英國在人工智慧領域具備學術研發與產業創新優勢，期盼未來與高雄在智慧城市領域深化合作，分享城市轉型與治理經驗。

她強調，當前全球局勢充滿不確定性，與可信賴夥伴保持密切合作，有助於強化供應鏈穩定與經濟韌性，「英國將持續與台灣及國際社會合作，支持台灣拓展國際參與空間」。

雙方另針對資訊安全議題交換意見，陳其邁指出台灣中央與地方政府均高度重視資安發展，高雄除持續強化資安防護與人才培育，也積極因應假訊息對公共治理與社會信任的影響，尤其高雄擁有多家國營事業及關鍵基礎設施，對資安專業人才與解決方案需求殷切，期待與英方專家與產業加強交流對接。

包瓊郁回應，英國資安產業具備成熟技術與國際經驗，未來樂見促成雙方企業更多合作與技術交流。

