    外交部官員親曝「不撤僑」原因 駐館與友盟國家保持聯繫、做好準備

    2026/03/03 16:33 記者黃靖媗／台北報導
    外交部亞非司司長陳詠博說明目前滯留中東國人情況。（記者黃靖媗攝）

    外交部亞非司司長陳詠博說明目前滯留中東國人情況。（記者黃靖媗攝）

    美國、以色列聯手攻擊伊朗，後續伊朗採取無差別反擊，海灣6國皆受攻擊，許多因過境、旅遊短期停留的國人，由於領空關閉而受困當地。外交部亞非司副司長陳詠博今（3）日表示，外交部有完整機制與SOP，會做好所有準備，並持續與國人、友盟國家保持聯繫，以備不時之需，現階段仍建議滯留中東國人遵守當地政府指引。

    杜拜辦事處日接30～40通國人求助電話

    陳詠博今日說明，除卡達是由駐沙烏地阿拉伯代表處兼轄之外，我國在海灣其餘5國皆有館處，自2月28日衝突發生起，陸續接到國人求助電話，由於阿拉伯聯合大公國有2大航空公司直飛台灣，駐杜拜辦事處平均每日接聽30通至40通求助電話，國人主要會詢問領空開放時間、能否協助訂機票等；兼轄卡達的駐沙烏地阿拉伯代表處也因為卡達有國人常搭乘的卡達航空，接到不少求助電話。

    外交部中東各館處2/28已啟動緊急應變計畫

    我國政府及代表處自2月28日至今，一再強調「沒有撤僑規劃」。陳詠博說明，撤僑的客觀標準是發生全面性戰爭，無法避難，政府屆時會統一宣布撤離資訊並供民眾報名，目前協助個案民眾離開當地的做法並不屬於撤僑範疇。目前政府展開「國際護僑行動」，以保護國人安全為最優先，撤僑僅是在此架構下的其中一種可能方案，現階段仍建議民眾遵循當地政府指引，較為安全。

    陳詠博進一步指出，護僑行動涵蓋許多衍生行政協助，包含交通工具安排、路線規劃、情勢掌握、各外館協作情況等，外交部都有進行相關整體了解，並視情況滾動調整。

    陳詠博強調，駐館現階段與國人保持密切聯繫，萬一有進一步動作才能及時聯絡，也與友盟國家及醫院、航空公司等各管道窗口維持聯繫，以備不時之需；每個館處都有緊急應變計畫，在2月28日衝突爆發後，中東各館處就已啟動相關計畫。

