恐遭公部門提當選無效之訴 李貞秀：曲解補證法律概念

民眾黨不分區立委中配李貞秀。（資料照）

中配李貞秀因未於2023年登記參選時依法完成戶籍放棄，月前就職立委後爆發國籍爭議，陸委會日前指其雙重戶籍已違兩岸條例9-1條、不具公職參選資格，本報今報導李恐面臨「當選無效之訴」。對此，李貞秀直言這是惡意的法律曲解，「難道補申請畢業證書，也是補申請那天才算畢業嗎？」

立委李貞秀今（3）日回應，上述說法是刻意混淆行政程序與法律身分事實，扭曲解讀法律概念。

李重申，她1999年取得中華民國戶籍後，「就已放棄大陸戶籍」，所有權利行使均依主管機關當時認定辦理；她批評，已補交文件時間視作身分重新起算日，根本違背法律常識，「難道補申請畢業證書，也是補申請那天才算畢業嗎？」

李貞秀表示，補證不是身分重新取得。任何有一點法律概念的人，都不敢用這種方式質疑既存20多年的法律身分與權利行使；她指出，她尊重主管機關對她提出「當選無效之訴」之司法權利，也相信國家的司法制度會依法獨立審理、做出公正判斷。

李貞秀直言，行政機關不能拿司法當作政治鬥爭的工具，在司法尚未作出裁判前，透過匿名放話、預設違法立場、甚至以「雙重身分」進行政治定性，若制度需要修正，可以公開討論；若法律有爭議，可以交由司法釐清。但不應在選舉完成、公告當選後，透過政治操作推翻人民的選擇。不要再愚弄、看不起選民的智慧。

