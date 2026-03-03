為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    「AAA」將再臨高雄 網友灌爆邁邁臉書：再選一次

    2026/03/03 16:13 記者王榮祥／高雄報導
    亞洲明星盛典AAA（Asia Artist Awards）宣布第11屆、2026舉辦地點將重返高雄。（翻攝陳其邁臉書）

    亞洲明星盛典AAA（Asia Artist Awards）宣布第11屆、2026舉辦地點將重返高雄!市長陳其邁透過臉書表示歡迎，臉書也被網友灌爆，有網友表示邁邁太厲害、後面市長怎麼辦?還有人讚嘆高雄真的很威、市長可改名陳其「威」，建議「再選一次」。

    AAA官方社群近日釋出的最新公告，高雄將再度成為主辦城市，官方也同步以「高雄再次相聚的璀璨之夜」中文、韓文、日文、英文等四國文字預告，為今年典禮提前暖身。

    陳其邁也透過臉書證實，「AAA亞洲明星盛典」2026即將再臨高雄，韓國指標娛樂盛典AAA續兩年在高雄舉辦，熱烈歡迎國際巨星與粉絲們在高雄相聚，再次體驗全市助攻的追星應援魅力！

    網友熱情留言「高雄可以別那麼扯」、「希望能搶到票」、「許願IVE演唱會降臨高雄」、「這麼早就確定了，高雄真的很威」、「市長要改名陳其威」，有網友笑說「邁邁太厲害了，是要後面的市長怎麼辦啦」、「再選一次市長」。

