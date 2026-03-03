向李貞秀提當選無效之訴 中選會：提請委員會議審議後決定

中配李貞秀。（資料照）

中配李貞秀因「雙重戶籍」違反兩岸條例9-1條，立委參選資格大有問題，仍未放棄中國籍，在立法院擔任「黑牌」立委。本報稍早獨家報導，李貞秀參選資格部分，公部門後續將向法院提出當選無效之訴。對此，中選會表示，對於涉及重大或重要事項，將依中央選舉委員會組織法規定，提請委員會議審議後，依法作成決定。

中選會6名委員任期自去年11月屆滿後，僅剩4名委員在任，依法規定至少要有5位委員才能舉行會議並決議。行政院去年12月將中選會主委提名人選游盈隆、副主委提名人選胡博硯、委員黃文玲、李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬及陳宗義7人名單函送立法院，目前仍待立法院完成人事同意權案投票。

請繼續往下閱讀...

不過，中選會2月1日公告「全國不分區及僑居國外國民選出之第11屆立法委員遞補當選人名單」，包含李貞秀共6人遞補當選民眾黨立法委員，任期至第11屆立法委員任期屆滿日為止。由於中選會目前無法召開會議，將於嗣後召開的委員會議追認這項遞補案。

有關向李貞秀提出當選無效訴訟，依「公職人員選舉罷免法」第29條規定，候選人名單公告後，經發現候選人在公告前或投票前有資格不合規定、或不得登記為候選人等狀況，投票前由選舉委員會撤銷其候選人登記；當選後依第121條規定提起當選無效之訴。

據「選罷法」第121條規定，全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉的當選人，若當選人有第29條第1項所列各款之1或第2項規定情事者，選舉委員會、檢察官或同一選舉區的候選人得以當選人為被告，在其任期或規定日期屆滿前，向該管轄法院提起當選無效之訴。全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉的當選人，有前項情事時，其他申請登記的政黨也得提起當選無效之訴。

對此，中選會回應，對於涉及重大或重要事項，將依中央選舉委員會組織法規定，提請委員會議審議後，依法作成決定，餘無其他評論或回應。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法