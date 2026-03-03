傳將提訟李貞秀當選無效 民眾黨諷公部門「不知法、不懂法」

台灣民眾黨立院黨團主任陳智菡。（資料照）

中配立委李貞秀國籍爭議未解，行政官員認為其雙重戶籍已違兩岸條例第9-1條、無法參選公職；本報稍早報導公部門將對李貞秀參選資格提當選無效之訴。對此，民眾黨批消息來源不明，更反諷官員「不知法、不懂法」，反讓國家機關淪眾人笑柄。

本報今（3）早報導，民眾黨不分區立委李貞秀因「雙重戶籍」違反兩岸條例，不具立委參選資格，為依法行政，行政主管機關擬向法院就李提出當選無效之訴，並於今年底九合一選舉時補正相關選務漏洞，要求歸化我國的原中國人士須符合兩岸條例規範、不得有「雙重戶籍」方可參選，且須取得台灣身分滿10年。

對此，台灣民眾黨立法院黨團主任陳智菡稍早回應，該報導消息來源雖無從考究，但凸顯政府官員不知法、不懂法，胡言亂語釋放錯誤訊息給媒體，難怪不敢掛名，貽笑大方。

陳智菡表示，官員發言前應對憲法有基本了解，強調在我國憲法中，中華民國「不承認」中華人民共和國；另因兩岸特殊狀況，兩岸人民到對岸定居後，在註銷原設戶籍的同時，就必須收繳或註銷國民身分證和護照，重申「兩岸人民為單一身分或單一戶籍制」，根本不存在雙重國籍問題。

陳智菡反諷，法律有其規範與沿革，並非可由不懂法不知法的官員恣意歪曲解釋之，某機關若真要提出當選無效之訴，只會讓該國家機關淪為眾人笑柄。

