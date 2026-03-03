國民黨陳茂嘉宣布跟隨李四川腳步 投入新北新莊區市議員選舉

國民黨籍陳茂嘉在今天生日這天，宣布投入新北市新莊區市議員選舉。（圖取自「陳茂嘉」臉書）

國民黨籍的陳茂嘉，曾參選2016年新北市第4選區（新莊區）立委、擔任過國民黨前主席洪秀柱競選連任的發言人成員，他今天在生日這天，宣布投入新北市第3選區（新莊區）市議員選舉，他指出，28年前踏入政治服務，今天參選新北市議員，跟隨新北市長候選人李四川的腳步，翻轉新莊，創造新未來，讓新北再躍進。

陳茂嘉今在個人臉書粉專發文指出，今天，在他人生新的歲月起點，在元宵象徵開工啟程的日子，正式宣布投入2026年新北市議員新莊選區選舉；他說，這不只是政黨競爭，這是為新莊爭公平、為市民爭正義。

請繼續往下閱讀...

陳茂嘉指出，他1998年投入時任新莊市長、立委候選人蔡家福的團隊，從基層打拚，從立法院秘書到主任，從地方奔走到中央協調，28年歲月，一步一腳印，在每一個崗位上服務人民，從未離開。

陳茂嘉說，去年初，他就已下定決心投入今年新北市議員選舉。無數次有人問他什麼時候要選議員？但在地方和諧、派系團結的責任下，他選擇禮讓，一個從小跟著父母移居新莊、白手起家的出外子弟，沒有雄厚資源，只能把自己放在付出的角色，包括擔任青工總會長、2016臨危受命接受立委徵召、中央委員、中評委等，不管在哪個崗位，服務人民不曾改變，對他而言，今天不只是生日，而是政治服務的全新轉捩點。

