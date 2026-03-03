為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    國民黨陳茂嘉宣布跟隨李四川腳步 投入新北新莊區市議員選舉

    2026/03/03 15:34 記者黃政嘉／新北報導
    國民黨籍陳茂嘉在今天生日這天，宣布投入新北市新莊區市議員選舉。（圖取自「陳茂嘉」臉書）

    國民黨籍陳茂嘉在今天生日這天，宣布投入新北市新莊區市議員選舉。（圖取自「陳茂嘉」臉書）

    國民黨籍的陳茂嘉，曾參選2016年新北市第4選區（新莊區）立委、擔任過國民黨前主席洪秀柱競選連任的發言人成員，他今天在生日這天，宣布投入新北市第3選區（新莊區）市議員選舉，他指出，28年前踏入政治服務，今天參選新北市議員，跟隨新北市長候選人李四川的腳步，翻轉新莊，創造新未來，讓新北再躍進。

    陳茂嘉今在個人臉書粉專發文指出，今天，在他人生新的歲月起點，在元宵象徵開工啟程的日子，正式宣布投入2026年新北市議員新莊選區選舉；他說，這不只是政黨競爭，這是為新莊爭公平、為市民爭正義。

    陳茂嘉指出，他1998年投入時任新莊市長、立委候選人蔡家福的團隊，從基層打拚，從立法院秘書到主任，從地方奔走到中央協調，28年歲月，一步一腳印，在每一個崗位上服務人民，從未離開。

    陳茂嘉說，去年初，他就已下定決心投入今年新北市議員選舉。無數次有人問他什麼時候要選議員？但在地方和諧、派系團結的責任下，他選擇禮讓，一個從小跟著父母移居新莊、白手起家的出外子弟，沒有雄厚資源，只能把自己放在付出的角色，包括擔任青工總會長、2016臨危受命接受立委徵召、中央委員、中評委等，不管在哪個崗位，服務人民不曾改變，對他而言，今天不只是生日，而是政治服務的全新轉捩點。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播