台南基進3/15加碼「湯德章案不義遺址走讀」名額秒殺

基進台南黨部日前舉辦「228人權地景走讀」獲得熱烈迴響。（記者王姝琇攝）

台灣基進台南黨部將於3月15日舉辦「正義與勇氣之路：湯德章案不義遺址走讀」，由曾入獄15年的政治受難者呂昱，攜手台南人權歷史場址系列書籍作者之一的莊永清，帶領20位民眾走讀228事件歷史場域，名額一釋出即被秒殺。走讀後另規劃「公民咖啡館」活動，讓參與者能與呂昱、莊永清近距離聊聊白色恐怖。

台灣基進台南黨部主委吳依潔表示，日前舉辦「228人權地景走讀」獲得熱烈迴響，決定加開3月15日場次，力邀呂昱、莊永清導覽，路線行經湯德章故居、富華大飯店、台南中西區圖書館暨228紀念館、台南美術館1館、湯德章紀念公園等地。

吳依潔說，希望藉此讓大家了解1947年發生的228事件，不只是台北天馬茶房前的那一聲槍響，不只發生在228這天，有許多台南人也在隨後的抗爭、事件處理委員會中因國民政府的暴行而殞落；在1980年2月28日發生的林宅血案，是中華民國、中國國民黨這個殖民政權進入台灣後，持續以高壓的威權統治傷害台灣的血淋淋見證。

台灣基進台南黨部將於3/15加碼舉辦湯德章案不義遺址走讀。（記者王姝琇攝）

