不怪王定宇！ 他曝劉怡萱大學是回頭率女神：只要被她盯上誰都會暈

民進黨立委王定宇（左）與自稱愛爾麗集團執行長的劉怡萱傳出緋聞。（本報合成，資料照）

民進黨立委王定宇今（3）日遭爆料疑似「奪人小三」，指其頻繁出入自稱愛爾麗集團執行長劉怡萱的住所，引發婚外情質疑。對此，王定宇澄清表示，去年2月底已與妻子正式離婚，強調自己目前為單身狀態，絕無在婚內發生任何不正當行為。然而，網紅「一級嘴砲技術士」透露，自己與劉女曾是同學，「只要被她盯上，任誰都會暈」，並不會責怪王定宇。

臉書粉專一級嘴砲技術士 稍早發文表示，劉怡萱其實是他的大學同學，並稱自己不會指責王定宇，因為非常清楚這位同學的「本領」，「被她盯上的，任誰都會暈」。他在留言區進一步補充，「劉大學時候就很正，你走過去會回頭看一眼的那種」，還語帶玄機地說「只要你睪固酮濃度正常的，你無法對她說NO」。

貼文曝光後隨即引發熱議，網紅「Cheap」則聯想到當年震驚政壇的童仲彥與「邱主任」事件，重提童仲彥當時的名言「誰不喜歡邱主任，那就不是男人」，表示「阿童講過類似的話，我相信，而邱主任和劉怡萱都有一個共通點......」

前台北市議員童仲彥2017年與「邱主任」邱惠美（現已改名邱子玹）因緋聞引發社會高度關注，當時童仲彥在記者會上談及外遇時，脫口而出「看到邱主任，不喜歡她的話，那就不是男人了」。

