為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    不怪王定宇！ 他曝劉怡萱大學是回頭率女神：只要被她盯上誰都會暈

    2026/03/03 16:19 即時新聞／綜合報導
    民進黨立委王定宇（左）與自稱愛爾麗集團執行長的劉怡萱傳出緋聞。（本報合成，資料照）

    民進黨立委王定宇（左）與自稱愛爾麗集團執行長的劉怡萱傳出緋聞。（本報合成，資料照）

    民進黨立委王定宇今（3）日遭爆料疑似「奪人小三」，指其頻繁出入自稱愛爾麗集團執行長劉怡萱的住所，引發婚外情質疑。對此，王定宇澄清表示，去年2月底已與妻子正式離婚，強調自己目前為單身狀態，絕無在婚內發生任何不正當行為。然而，網紅「一級嘴砲技術士」透露，自己與劉女曾是同學，「只要被她盯上，任誰都會暈」，並不會責怪王定宇。

    臉書粉專一級嘴砲技術士 稍早發文表示，劉怡萱其實是他的大學同學，並稱自己不會指責王定宇，因為非常清楚這位同學的「本領」，「被她盯上的，任誰都會暈」。他在留言區進一步補充，「劉大學時候就很正，你走過去會回頭看一眼的那種」，還語帶玄機地說「只要你睪固酮濃度正常的，你無法對她說NO」。

    貼文曝光後隨即引發熱議，網紅「Cheap」則聯想到當年震驚政壇的童仲彥與「邱主任」事件，重提童仲彥當時的名言「誰不喜歡邱主任，那就不是男人」，表示「阿童講過類似的話，我相信，而邱主任和劉怡萱都有一個共通點......」

    前台北市議員童仲彥2017年與「邱主任」邱惠美（現已改名邱子玹）因緋聞引發社會高度關注，當時童仲彥在記者會上談及外遇時，脫口而出「看到邱主任，不喜歡她的話，那就不是男人了」。

    相關新聞請見︰

    王定宇否認婚外情 女主角劉怡萱身分被起底

    劉怡萱曾爆不倫戀 學生時代號稱台南一枝花

    曝去年2月底已協議離婚 王定宇：與妻子仍是朋友

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播