外交部調整埃及、約旦旅遊警示「黃變橙燈」 籲國人避免非必要旅行

美國、以色列聯手攻擊伊朗，波及中東各國。為維護我國人安全，外交部今（3）日更新旅遊警示資訊，將約旦、埃及的旅遊警示燈號由「黃色」（特別注意旅遊安全並檢討應否前往）調升至「橙色」，建議國人避免非必要旅行。

外交部本月1日將卡達、阿拉伯聯合大公國、科威特、沙烏地阿拉伯、巴林與阿曼等海灣六國的旅遊警示燈號由「黃色」調升至「橙色」。今日也調升鄰近的約旦、埃及的旅遊警示燈號至「橙色」。

至於局勢最為嚴峻地區，外交部仍維持「紅色」警示，呼籲國人儘速離境，包括伊朗、伊拉克、以色列、黎巴嫩、巴勒斯坦（約旦河西岸與加薩走廊）、約旦與敘利亞及伊拉克邊境、敘利亞、葉門等地。

外交部提醒，國人如遇緊急狀況，請依照自身所在地撥打我國駐外館處緊急聯絡電話，以獲得即時協助。若位在卡達或科威特，可撥打 #駐科威特代表處：+965-6656-5762（境內直撥6656-5762）；若位在沙烏地阿拉伯，可撥打 #駐沙烏地阿拉伯代表處：+966-505-223-725（境內直撥 0505-223-725）。

若位在阿拉伯聯合大公國，可撥打 #駐杜拜辦事處：+971-506453018（境內直撥 0506-453-018）；若位在巴林地區，請撥打 #駐巴林代表處：+973-3965-5139（境內直撥 39655139）；若位在阿曼地區，請撥打 #駐阿曼代表處：+968-9944-9875（境內直撥99449875）；「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095。

