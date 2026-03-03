竹市綠營北區議員4月辦初選 曾國維為勞工教育發聲拚出線

新竹市綠營北區議員提名將在4月辦黨內初選，其中民進黨員曾國維以勞工出身，將為勞工教育發聲拚出線。（記者洪美秀攝）

年底是各縣市地方選舉年，民進黨新竹市黨部已針對年底的議員提名初步決議北區將提名3席，由於目前北區有現任議員楊玲宜及有意參選的黨員曾國維、林士凱和戴振博爭取黨內提名，黨部已確定會在4月辦初選並採全民調提名前3名參選北區議員，其中勞工出身的曾國維是北區在地青年，育有3名子女的他，也是早療特殊兒爸爸，近期除開著宣傳小車站路口揮手，爭取選民認同，本週日（8日）也將邀請民進黨創黨黨員大老顏錦福及黨內前議員吳秋穀和鄭宏輝出席議員初選競總成立大會，爭取黨內提名出線。

已是資深民進黨員的曾國維，是民進黨第19屆執評委員，也是目前載熙國小家長會長，出身勞工的他，有民進黨的草根性格，育有3名子女，特別的是他的大女兒是個早療特殊兒，對於早療和特殊教育資源很重視，此外他也是台灣更生保護會新竹分會友善廠商之一，對勞工議題相當關注，也因曾擔任板模工，了解基層勞工的辛苦。

曾國維說，會出來參與公共服務及爭取擔任民意代表，就是希望協助解決市民生活的問題，雖然此次北區黨內有4人要出來爭取黨內提名，且要辦初選，但他尊重黨內機制，也會全力拚初選出線，本週日也要辦初選競選總部成立大會，並透過勤走基層及站路口等方式爭取選民認同。

新竹市綠營北區議員提名將在4月辦黨內初選，其中民進黨員曾國維以勞工出身，將為勞工教育發聲拚出線。並已在各路口揮手及拜票，爭取選民認同。（曾國維提供）

