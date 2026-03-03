揭黃國昌設局鄭銘謙惡劣手段 張育萌：要怪就怪張啓楷

民眾黨黨主席黃國昌到台北地檢署出庭應訊。（記者王藝菘攝）

民眾黨主席黃國昌去年在立委任內質詢法務部長鄭銘謙時，於立法院當場播放疑似檢察官偵訊京華城案的錄音檔，事後改稱為「示範帶」惹議，並遭告發涉偽造文書罪，台北地檢署今首次傳喚黃國昌到案說明。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌表示，黃國昌自己設局翻車，要怪就怪張啓楷說溜嘴啦，請問黃國昌和柯文哲，安份守法有那麼難嗎？

張育萌在臉書PO文表示，去年6月16日，黃國昌主動在質詢時，問法務部長鄭銘謙「你不知道什麼是惡檢，我就秀給你看？」黃國昌用投影片秀出圖卡，上面放的是柯文哲案的承辦檢察官林俊言，旁邊斗大的標題是「威脅臆測、筆錄破碎，到底是黑道，還是檢察官？」同一張投影片還有認罪求輕判的邵琇珮，寫著「邵琇珮自述合法證詞，筆錄全沒有！」

張育萌指出，黃國昌說「我如果公開播放偵訊光碟，是檢察官辱罵受訊問人」，不斷逼問鄭銘謙說「公開播放偵訊光碟有違法嗎？」接著，就出現世紀場面，黃國昌當眾放出音檔，內容是女聲說「你在講什麼啊？朱先生，我們敬重你是朱將軍，你自己聽聽你的話」、「好啦，你不要講那麼多好不好，我有說你參加京華城的開會嗎？你在玩什麼文字遊戲？」全部播完了之後，黃國昌才補一句「我老實跟部長講，這個不是偵訊光碟」，現在問題來了黃國昌開始鬼扯說那是「示範帶」。現在收到傳票，黃國昌說「心裡充滿遺憾和悲傷」，到底是在遺憾什麼？悲傷什麼啦？

張育萌續指，黃國昌至今講不清楚，這個音檔到底是哪來的？如果是自己腦補，寫一套劇本再演給鄭銘謙看，那也就算了，「拿想像力質詢」頂多被笑是問政能力太差，但是，黃國昌播完音檔5天，張啓楷突然跳出來提油救火說「我們最近把整個柯文哲案檢察官訊問的光碟，仔仔細細聽了好幾次」、「今天我們先播放了朱亞虎的部分」，哇，能夠拿到檢察官訊問光碟的，從頭到尾只有法官、檢察官和律師。請問黃國昌是哪一個？張啓楷又是以什麼角色，可以一起聽？張啓楷說溜嘴後，一直講不清楚他口中的「我們」到底是誰？憑什麼「先播放朱亞虎的部分」？

張育萌分析，就問很簡單的問題就好了。張啓楷已經被當證人傳喚了，如果他講出「我們把柯文哲訊問光碟聽好幾次」，檢察官難道不用傳喚「公然播出音檔」的黃國昌，問他音檔的來源嗎？不只要問，誰給他偵訊音檔的？總不可能是法官或檢察官吧？那剩下可以合法拿到偵訊光碟的人實在也不多了，更該問他不管有沒有要播出來，為什麼可以隨心所欲「變造音檔」？

事實上，黃國昌拿「示範帶」質詢鄭銘謙，從頭到尾就不只是要讓法務部難堪這麼簡單，黃國昌在播音檔前，一直不說出這是「示範帶」，搞得黃國昌要按播放鍵前，鄭銘謙很慌張說「委員這麼不要去播它」，因為，如果檢察官真的不正訊問，被告就可以跟法官爭執筆錄的證據能力。

張育萌直言，所以，只要鄭銘謙在黃國昌咄咄逼人的追問下，講出在音檔裡，檢察官訊問態度「有點問題」。柯文哲就可以立刻拿這個說法，跟法院說這個筆錄不算數，難道黃國昌不知道嗎？黃國昌不但知道，還是故意設局給鄭銘謙就是要幫柯文哲開脫，黃國昌搞這一齣，今天還敢說「身為一個法律人，我必須很誠懇地跟大家報告，我完全沒辦法理解我到底偽造了什麼文書？」那以後一百多個立委和全國各縣市議員，質詢可不可以都拿變造音檔，或把法院正在審理中的證據偷拿出來，用照片合成一下，秀給大家看？再逼問官員，要他們對個案表態？請問黃國昌和柯文哲，安份守法有那麼難嗎？

