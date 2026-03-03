為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    怕被中共怪罪又怕美國施壓？ 林俊憲揭藍營「包牌」算計：台灣安全非籌碼

    2026/03/03 14:57 即時新聞／綜合報導
    民進黨立委林俊憲。（資料照）

    民進黨立委林俊憲。（資料照）

    立法院程序委員會今開會討論院會議程，藍、白以人數優勢表決通過民眾黨團提案，將議事日程草案提報院會處理。草案中包括行政院1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，依2月24日的黨團協商結論，預計將交付外交及國防、財政兩委員會，與民眾黨版軍購特別條例併案審查。對此，立委林俊憲怒嗆，「國民黨什麼時候變成了『包牌黨』？」

    林俊憲今日發文指出，一開始為了向中共邀功，一直卡軍購條例。現在看風向不對，才急急忙忙丟出自己的版本來「補破網」。

    一方面，是收到美國37位跨黨派議員的聯合來函「提醒」台灣必須重視國防；另一方面，最近美國與以色列聯手轟炸伊朗，防空系統與國防實力直接攤在全世界面前，區域安全情勢的現實，再清楚不過。

    這時候，國民黨喊出3500億「＋N」，其實就是替自己留政治後路。只要中共不高興，他們就拿3500億當擋箭牌；只要美國施壓，他們就說「還有＋N可以加碼」。

    林俊憲直言，這種隨時看風向調整的預算邏輯，把國防安全當成市場喊價的籌碼，今天喊高、明天再修，真正被拿來試水溫的，是台灣的安全。

    相關新聞請見︰

    立法院程委會不再阻撓 行政院版軍購特別條例週五付委

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播