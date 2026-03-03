王定宇緋聞傳惹怒徐國勇 民進黨：需用更高標準自我規範

針對緋聞事件，民進黨立委王定宇今（3日）受訪澄清，他與妻子已於去年2月底正式協議簽字離婚，自己目前為單身狀態，並沒有婚內發生任何不正當的事情。（記者劉信德攝）

媒體爆出民進黨立委王定宇頻繁出入自稱愛爾麗集團執行長的劉怡萱住所，引發黨內議論。據悉，民進黨秘書長徐國勇今（3日）獲知此事後一度表達不滿；民進黨則呼籲，從政同志言行都需用更高標準自我規範。

《鏡週刊》今天披露，王定宇頻繁出入名媛劉怡萱位於台北吳興街、台南住所，疑有婚外情。王定宇今天受訪澄清，他與妻子李淑吟已於去年2月底正式協議簽字離婚，自己目前為單身狀態，並沒有婚內發生任何不正當的事情，與太太至今仍是朋友，非常感謝其幫忙。

對此，民進黨回應，相關事件當事人都有所說明，但也呼籲從政同志言行都需用更高標準自我規範。惟據了解，徐國勇獲知此事後相當生氣。

另外傳兼任民進黨主席的總統賴清德擬撤銷王定宇的中常委職務，將召開中評會處理。兼任民進黨中評會主委的立委賴瑞隆向本報表示，目前尚未接獲任何相關訊息，且就程序上而言，中執委、中常委都是由全代會所選出，若是非召開全代會期間，中執會做為黨內最高意志的機構，相關黨職處置必須經由中執會討論並做成決議，才能交由中評會處理。

