紐約街頭看見台灣女力 外交部「性別平等週」廣告登計程車燈箱

外交部今年循往例在聯合國「婦女地位委員會」大會期間，與婦權基金會合辦「台灣性別平等週」，並將在紐約街頭的計程車頂燈箱、地鐵站及公車站候車亭的看板刊登海報及標語。（記者黃靖媗攝）

聯合國「婦女地位委員會」大會（The Commission on the Status of Women, CSW）今年將於本月9日至19日舉行。外交部非政府組織國際事務會副執行長康嘉棋表示，外交部循往例與婦權基金會合辦「台灣性別平等週」，並將在紐約街頭的計程車頂燈箱、地鐵站及公車站候車亭的看板刊登海報及標語，讓3月的紐約不只很「女力」，也很「台灣」。

康嘉棋今日於外交部例行記者會說明，今年大會優先主題為「確保並加強所有女性與女孩訴諸司法的機會」，每年此時外交部皆與財團法人婦女權益促進發展基金會合作，規劃辦理「台灣性別平等週」（TGEW）。

康嘉棋指出，今年「台灣性別平等週」重頭戲是美東時間3月13日晚間6時（台北時間3月14日上午6時）在我國駐紐約辦事處舉辦的「台灣女力文化之夜」，辦理時間為，邀請台灣爵士樂手表演具有台灣元素的曲目，讓活動更生動；紐約辦事處二樓也規劃「台灣女力展」，訪賓可以藉圖表或文字瞭解台灣推動性別平等的成果。活動屆時將在外交部YouTube及FB直播，歡迎各位線上共同參與。

「台灣性別平等週」今年也特別與世台聯合基金會合作，美東時間12日下午1時在世台聯合基金會紐約總部舉辦「台灣主場論壇」，探討「女性的柔韌領導」。

此外，今年我國NGO在大會期間申請舉行許多場平行會議，即NGO CSW平行會議，場次高達30餘場，30餘個NGO及地方政府一起前往紐約參加相關平行會議。康嘉棋說明，NGO CSW平行會議每年約有400場，今年我國即申辦了30餘場，近十分之一，可見我國NGO的活力，及推動女力的努力，受到國際社會肯定。

康嘉棋指出，外交部今年在性平週活動期間，也特別在紐約街頭的計程車頂、地鐵站及公車站候車亭的看板刊登今年女力主視覺海報及標語，讓3月的紐約不只很「女力」，也很「台灣」。

康嘉棋說，外交部也呼籲各界關注婦女權益提升的議題，及兩性平權議題，並透過外交部# HerRightsOurPride及#TaiwanEmpoweringWomen等兩個hashtag，使用個人或組織的社群媒體進行線上串聯，落實性別平等的目標。

