為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    初選僅1人登記 國民黨金門縣黨部通過提名陳玉珍參選縣長

    2026/03/03 13:43 記者吳正庭／金門報導
    國民黨金門縣黨部通過現任立委陳玉珍（右一）代表國民黨參選下屆縣長選舉。（資料照，陳玉珍立委辦公室提供）

    國民黨金門縣黨部通過現任立委陳玉珍（右一）代表國民黨參選下屆縣長選舉。（資料照，陳玉珍立委辦公室提供）

    國民黨金門縣黨部今天召開委員會，一致通過向黨中央建議提名現任立委陳玉珍，代表國民黨參選金門縣長，預計明天提案中常會通過。陳玉珍說，她有信心在鄉親支持下，為金門開創更具競爭力與前瞻性的發展願景；她也承諾，未來8年金門的關鍵字將是「長照醫療」與「智慧城市」。

    縣黨部2月24日發布金門縣縣長選舉候選人黨內提名登記公告，自2月25日至2月27日受理登記止，只有現任立委陳玉珍1人完成領表及登記程序；縣黨部表示，4日的中常會可望通過對陳玉珍的提名作業。

    陳玉珍表示，參選縣長、造福地方，是她從政的初心；多年來遍走基層，她深知鄉親需求與期待，面對鄉親的託付，必須勇於承擔責任。她將秉持金門深厚的文化傳統與堅毅精神，帶領金門突破當前經濟發展停滯的現況，開創未來。

    陳玉珍說，未來8年，金門的關鍵字將是「長照醫療」與「智慧城市」，她將強化長期照護與醫療量能，把長輩照顧好，讓年輕世代能安心出外打拚、無後顧之憂；推動智慧觀光、智慧醫療、智慧教育與智慧交通建設，全面提升島嶼治理效率與競爭力，讓金門邁向國際化的智慧島嶼。

    針對兩岸政策，陳玉珍主張「兩岸和平，金門先行」，金門是位居中國與台灣之間的重要節點，更應肩負兩岸和平示範角色，促進人民更多交流與互動，在理解差異中尋求合作契機，為兩岸融合與區域穩定創造正向力量。

    陳玉珍強調，當前金門需要的是一位了解民瘼、勇於突破的領導者，帶領地方走向繁榮與希望，她有信心在鄉親支持下，為金門開創更具競爭力與前瞻性的發展願景。

    國民黨金門縣黨部表示，縣委會對登記人員完成資格審查後，將循提名審核程序研擬建議輔選方式，函送中央組發會，提請中央提名審核委員會審議，並報請中央常務委員會核定，以完成提名作業。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播