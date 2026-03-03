初選僅1人登記 國民黨金門縣黨部通過提名陳玉珍參選縣長

國民黨金門縣黨部通過現任立委陳玉珍（右一）代表國民黨參選下屆縣長選舉。（資料照，陳玉珍立委辦公室提供）

國民黨金門縣黨部今天召開委員會，一致通過向黨中央建議提名現任立委陳玉珍，代表國民黨參選金門縣長，預計明天提案中常會通過。陳玉珍說，她有信心在鄉親支持下，為金門開創更具競爭力與前瞻性的發展願景；她也承諾，未來8年金門的關鍵字將是「長照醫療」與「智慧城市」。

縣黨部2月24日發布金門縣縣長選舉候選人黨內提名登記公告，自2月25日至2月27日受理登記止，只有現任立委陳玉珍1人完成領表及登記程序；縣黨部表示，4日的中常會可望通過對陳玉珍的提名作業。

請繼續往下閱讀...

陳玉珍表示，參選縣長、造福地方，是她從政的初心；多年來遍走基層，她深知鄉親需求與期待，面對鄉親的託付，必須勇於承擔責任。她將秉持金門深厚的文化傳統與堅毅精神，帶領金門突破當前經濟發展停滯的現況，開創未來。

陳玉珍說，未來8年，金門的關鍵字將是「長照醫療」與「智慧城市」，她將強化長期照護與醫療量能，把長輩照顧好，讓年輕世代能安心出外打拚、無後顧之憂；推動智慧觀光、智慧醫療、智慧教育與智慧交通建設，全面提升島嶼治理效率與競爭力，讓金門邁向國際化的智慧島嶼。

針對兩岸政策，陳玉珍主張「兩岸和平，金門先行」，金門是位居中國與台灣之間的重要節點，更應肩負兩岸和平示範角色，促進人民更多交流與互動，在理解差異中尋求合作契機，為兩岸融合與區域穩定創造正向力量。

陳玉珍強調，當前金門需要的是一位了解民瘼、勇於突破的領導者，帶領地方走向繁榮與希望，她有信心在鄉親支持下，為金門開創更具競爭力與前瞻性的發展願景。

國民黨金門縣黨部表示，縣委會對登記人員完成資格審查後，將循提名審核程序研擬建議輔選方式，函送中央組發會，提請中央提名審核委員會審議，並報請中央常務委員會核定，以完成提名作業。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法