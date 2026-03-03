柯文哲稱自己夠乾淨「不要每天搞黃國昌」 粉專酸「貪污還大小聲」

台灣民眾黨創黨主席柯文哲。（記者田裕華攝）

民眾黨主席黃國昌去年在立委任內質詢法務部長鄭銘謙時，於立法院當場播放疑似檢察官偵訊京華城案的錄音檔，事後改稱為「示範帶」惹議，並遭告發涉偽造文書罪，台北地檢署今首次傳喚黃國昌到案說明。柯文哲受訪嗆說「有證據就拿出來，不要每天放話，這樣搞黃國昌，我不會再讓你們有第二次，再一次我一定焦土政治」。對此，臉書粉專「Mr.柯學先生」怒批，「貪污還在那邊大小聲！民眾黨真的沒有下限」。

粉專「Mr.柯學先生」轉發民視新聞報導內容，柯文哲今受訪指稱，「他們就是騙票搜索，然後搜索那個我們民眾黨中央黨部，搜索我家、搜索助理，全部這樣搜索一遍，那還好柯文哲夠乾淨，禁得起查驗」。

柯文哲接著怒嗆，「我現在再講一遍，民進黨政權你再用司法當政治工具，我一定沒完沒了，有證據就拿出來，不要每天放話，這樣搞黃國昌，我不會再讓你們有第二次，再一次我一定焦土政治」。

「Mr.柯學先生」發文大酸，「柯文哲嗆自己很乾淨！民進黨敢動黃國昌試看看！貪污還在那邊大小聲！民眾黨真的沒有下限」。

網友看到消息後相繼留言，有人說「看起來是在恐嚇ㄟ」、「不要臉的東西，無恥之徒」、「怎麼敢說自己清白，不要臉」、「證據不就在法院......嗎？」。

另，黃國昌今日入庭前受訪表示，北檢於偵辦柯文哲案時「偵查亂公開」，他是為了防止檢察官違法濫權，才以示範帶方式在國會質詢法務部長，「我不能理解我到底偽造了什麼文書？」他心中非常坦蕩，不會畏懼民進黨的司法追殺，不會退縮半步，因為「今天柯文哲，明天任何人」。

