    政治

    鄭習會成2026變數？趙少康：若談到「不台獨就不打」 國民黨就贏了

    2026/03/03 13:05 記者孫唯容／台北報導
    鄭習會是否成為2026的變數？趙少康則認為，重點是能「談出什麼結果？」假設鄭麗文可以讓中國政府承諾「台灣台獨我就打，不台獨我就不打」，老共願意讓步，那麼就贏了。（記者孫唯容攝）

    國民黨主席鄭麗文規劃今年上半年訪問中國並與中共中央總書記習近平會面，前中廣董事長趙少康今（3日）陪同國民黨港湖區擬參選人陳冠安掃街，會前面對媒體訪問，鄭習會是否成為2026的變數？趙少康則認為，重點是能「談出什麼結果？」假設鄭麗文可以讓中國政府承諾「台灣台獨我就打，不台獨我就不打」，老共願意讓步，那麼就贏了。

    趙少康表示，站在台灣的角度，多溝通是好事，因為總不可能老死不相往來，不溝通不是個辦法，台灣1年賺中國1、2千億的貿易順差，把別人當成敵人也不對，但是最重要的是「鄭習會可以提台灣要到什麼有利的條件？」

    趙少康說，談是一回事，最重要的是「可以談出什麼結果？」，假設可以替兩岸帶來和平，替台灣爭取到好的條件，這樣舉辦鄭習會就值得，但假設，老共那邊還是鐵板一塊，什麼也不讓，這個談就不算成功，「台灣小、大陸大 總是要他們讓我們才對，而不是我們讓他」，但是到底要讓什麼呢？要讓什麼台灣人才滿意，才覺得公平？

    趙少康強調，北京總是說不放棄武力，但是假設鄭麗文可以談到，老共說，「台灣台獨我就打，不台獨我就不打」，如果談到這點，鄭麗文就成功了，因為這樣民進黨台獨聲音就小了，美國也不敢支持台獨，老共願意讓步就贏了。

    媒體也追問，您認為是有機會「加分」的嗎？趙少康認為，當然是有機會，但是前置作業一定要做好，假設用了半天，還無法替台灣爭取到有利條件，倒還不如不去，去了就要替台灣爭取有利條件。

    圖
    圖 圖 圖
