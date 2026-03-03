竹縣最新民調再掀話題 徐欣瑩、陳見賢回應了

新竹縣長選戰今日因最新民調發布再掀話題。徐欣瑩辦公室對此回應，認為民調問卷設計存有誘導疑慮。（記者廖雪茹攝）

2026新竹縣長選舉今日因一份最新民調的發布，在地政壇再度掀起話題。面對外界關注，國民黨兩位擬參選人，徐欣瑩辦公室率先提出質疑，認為民調問卷設計存有誘導疑慮；陳見賢團隊則表示持續傾聽民意，有信心在初選及年底大選中脫穎而出。兩陣營對民調結果的詮釋與態度明顯對比，也反映黨內初選競爭進入白熱化階段。

徐欣瑩辦公室發言人徐維遠指出，對於坊間民調結果皆會參考，但細究該民調問卷，電訪一開頭即詢問民眾「請問您知不知道陳見賢是新竹縣的副縣長？」此誘導式詢問，與國民黨初選的民調問卷不同，恐會導致部分結果失真，此部分予以保留。

徐維遠也指出，即便此份民調問卷內容與真實初選問卷不同，該份民調在政黨對比下，徐欣瑩仍領先鄭朝方11.3%，領先幅度穩定。也遠遠超過陳見賢對上鄭朝方，證明徐欣瑩才是國民黨最強且最能促成藍白合的候選人。

陳見賢辦公室發言人田芮熙則回應表示，當前正值初選關鍵階段，陳見賢將繼續以最謙卑的態度，持續傾聽縣民聲音，並有信心贏得初選與年底選舉。其目標不僅是個人勝選，更希望團結國民黨、團結新竹縣。

田芮熙坦言，自去年11月宣布參選以來，陳見賢即面臨各種抹黑與攻擊有升高趨勢，確實讓支持者感到憂心，但陳見賢選擇以具體政見與清晰願景回應。感謝新竹縣民展現理性與智慧，願意堅定支持一位長年默默耕耘、為新竹縣承擔責任的人。

陳見賢團隊對於最新民調回應表示，持續傾聽民意，有信心在初選及年底大選中脫穎而出。（記者廖雪茹攝）

這份民調藍綠對比部分，是假設以民進黨竹北市長鄭朝方為對手。（記者廖雪茹攝）

