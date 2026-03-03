柯文哲嗆北檢「再搞黃國昌就焦土政策」 黃帝穎：簡直民主之恥

台灣民眾黨創黨主席柯文哲與鄭深元律師（左），一同召開「追溯惡檢濫權 守護司法防線」記者會。（記者田裕華攝）

民眾黨主席黃國昌去年在立委任內質詢法務部長鄭銘謙時，於立法院當場播放疑似檢察官偵訊京華城案的錄音檔，事後改稱為「示範帶」惹議，被質疑為「腳尾飯」翻版，並遭告發涉偽造文書罪。台北地檢署今首次傳喚黃國昌到案說明，柯文哲稍早受訪時直指為政治手段：「證據就拿出來，不要每天在那邊搞黃國昌。我不會再讓你們有第2次，再有，我要焦土政策。」對此，律師黃帝穎表示，柯文哲對黃國昌的政治現世報，柯文哲對北檢嗆焦土害慘黃國昌。

黃帝穎在臉書PO文表示，北檢依據偽造文書罪嫌傳喚黃國昌，柯文哲怒嗆，如果再用政治手段來搞黃國昌，「我跟你講，我一定焦土政策」，沒完沒了，民眾黨政治干預司法，簡直民主之恥，柯文哲嗆「焦土」威脅檢察官不能依法偵查，擺明干預司法，與黃國昌為了柯文哲案包圍北檢一樣公然干預司法個案，簡直民主之恥。

黃帝穎指出，目前實務上，司法官遇到政治干預，如果因此退縮而不依法行事，就會認為這位司法官可以被政治干預、可以接受關說或施壓有效，官聲從此狼藉，因此，司法官遇到政治干預，大多挺直腰桿捍衛法治，這從柯文哲多次羈押庭，黃國昌聚眾包圍北檢北院無用，可見司法不接受政治干預。

黃帝穎直言，可議的是，柯文哲用強硬政治干預司法來聲援黃國昌，不只對黃國昌未來面對示範帶偽造文書案、狗仔案違反個資法、臺雅案貪瀆罪嫌毫無幫助外，更可能在司法上害慘黃國昌，堪稱柯文哲給黃國昌的「政治現世報」。

