台灣471項產品輸美關稅歸零生變 鄭麗君：全力確保最佳待遇

行政院副院長鄭麗君今強調，美方將循其他途徑重建協定基礎，政府會全力溝通確保我國產業最佳待遇。

台美關稅因美國最高法院判決結果生變，民進黨立委莊瑞雄今（3日）直言，台灣471項產品的關稅豁免歸零全被收回，對於較弱勢的農產品而言更是雙重打擊。行政院副院長鄭麗君強調，美國「貿易法」122條款僅為過渡安排，美方將循其他途徑重建協定基礎，政府會全力溝通確保我國取得的最佳待遇，「我們有信心達成這個目標」。

立法院會今邀行政院長卓榮泰率同相關部會首長列席，提出台美關稅談判結果及其影響專案報告並備質詢。莊瑞雄質詢時表示，台美原於2月13日簽署對等貿易協定（ART），取得15%不疊加讓人拍手叫好，但美國最高法院於2月20日裁定法源無效後，川普政府隨即於24日改引「貿易法」第122條款，實施為期150天的15%稅率並疊加最惠國待遇（MFN）。

莊瑞雄憂心，美方法條授權一轉換後，台灣原本取得關稅豁免的471項產品，美國政府現在全部都收回；高科技產業雖受惠於232條款及投資MOU，但農業方面讓他看得心驚膽跳，因為台灣的出口強項是工業賺順差，農業則必須扛關稅，例如蝴蝶蘭在這150天內就失去專屬豁免，會否延長也不知道。

對此，鄭麗君回應，台灣已取得對等關稅及232條款的雙重最佳待遇，目前美國高院判決並不影響232條款下的關稅優惠；至於對等關稅的ART，美國政府已宣布未來關稅政策方向不變，122條款僅是過渡性的階段安排，而美國貿易代表署葛里爾（Jamieson Greer）也說過，美方可能啟動301條款，或其他法律途徑重建原本對等關稅的法律途徑，來反映出前階段的談判的結果。

鄭麗君強調，我方政府的目標非常清楚，未來在美方過渡性措施、以及後續法律基礎重整過程當中，將持續努力溝通，確保我方已取得具相對優勢的最佳待遇，「我們有信心達成這個目標，已經跟美方取得聯繫，會密切保持聯繫跟溝通。」

不過，莊瑞雄質疑，台灣的農業出口僅約8.9億美元，進口卻高達近37億美元；以佔有美國市場4成的蝴蝶蘭為例，加徵15%關稅恐將稀釋利潤，且相較於最大競爭對手荷蘭採直接赴美設廠，台灣的運輸與經營成本負擔更重，「咱的成本比人家還高！」

農業部長陳駿季答覆，台灣目前在美市佔率約46%，且國內業者同樣有赴美設廠，與荷蘭在美國市場勢均力敵，且兩國在122條款下的競爭立足點也一樣。

卓榮泰則提出3點說明，首先是台灣政府有300億元農發基金作為後盾，以解決未來可能發生的種種狀況；其次是美方研議後續作為後，會主動通知包含我國在內已簽署協定的國家，屆時政府將全力爭取維繫Art協定中最有利的待遇；最後是「15%不疊加」的關稅還沒有發生。

